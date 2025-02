Tom Egbers wordt opeens aangesproken bij Galatasaray - Fenerbahçe: ‘Broer…’

Tom Egbers was maandagavond in Istanbul aanwezig bij de wedstrijd tussen Galatasaray en Fenerbahçe. Voorafgaand aan het duel werd de presentator in het Nederlands aangesproken door fans van de thuisploeg, zo is te zien op TikTok. Egbers werd gevraagd zijn voorspelling voor het duel te geven.

Maandagavond stond in Turkije de stadsderby tussen Galatasaray en Fenerbahçe op het programma. Egbers was daarvoor in Istanbul en werd op straat herkend door TikTok-gebruiker @cumhurbaskani01, die hem besloot aan te spreken. “Broer, een vraagje”, begint de fan van Galatasaray. “Mensen, we staan hier met Tom Egbers”, richt de TikTok-gebruiker zich tot zijn volgers. “Is dit de eerste keer dat u bij Galatasaray – Fenerbahçe bent?” Dat wordt door de presentator beaamd.

Egbers krijgt vervolgens de vraag wat hij verwacht van het duel. “Ik denk vanwege het thuisvoordeel Galatasaray”, antwoordt hij. “Maar ik hoor veel Galatasaray-fans die twijfel hebben. Bij Fenerbahçe hebben ze geen twijfel.” Wanneer het gesprek voorbij is, besluiten de TikTok-gebruiker en diens vrienden Egbers ook nog toe te zingen. “Tommie, bedankt”, klinkt het meermaals.

In de video voorspelde Egbers een 3-2 zege voor Galatasaray. Uiteindelijk is dat er niet van gekomen. De stadsgenoten kwamen allebei niet tot scoren, waardoor de ontmoeting in een doelpuntloos gelijkspel eindigde.

