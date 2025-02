Nederlandse kranten zijn lovend over AZ, maar het grootste compliment komt uit Spanje

AZ heeft donderdagavond opnieuw veel indruk gemaakt in de Europa League. Een week na de verpletterende 4-1 zege op Galatasaray in de heenwedstrijd in de tussenronde van het Europese toernooi, kwamen de Alkmaarders ook in de return in Istanbul uitstekend voor de dag. Wie had gedacht dat de Turkse topclub de huidige nummer vijf van de Eredivisie bij de keel zou grijpen en het nog spannend zou gaan maken, kwam bedrogen uit. De Nederlandse kranten zijn zeer complimenteus over het optreden van AZ, maar het grootste compliment komt misschien wel uit Spanje.

AZ en Galatasaray troffen elkaar al in de competitiefase van de Europa League. Waar de ploegen elkaar in november nog op een 1-1 gelijkspel hielden, kwam de Turkse grootmacht er tijdens het tweeluik in de tussenronde van hetzelfde toernooi op vrij weinig momenten aan te pas. AZ won de heenwedstrijd al overtuigend met 4-1 en had donderdagavond in de return evengoed met dezelfde cijfers van het veld kunnen stappen, als het in de eerste helft wat nauwkeuriger met de kansen was omgegaan. “Als Galatasaray er ooit aan dacht om de 4-1 achterstand uit de heenwedstrijd tegen AZ ongedaan te maken… hebben ze dat heel goed verborgen gehouden”, zo schrijft MARCA na de ontmoeting in Turkije.

Het Spaanse medium zag dat onder meer Viktor Oshimen en Lucas Torreira terugkeerden in de basiself, maar ook met hen aan de aftrap kon de gastheer niet echt een vuist maken. “Zonder Morata (geblesseerd), maar met Osimhen, Mertens en Torreira boden ze geen tegenstand aan een AZ dat hen een koninklijke ‘dans’ bezorgde. Op Rams Park speelden ze gelijk (2-2), in een wedstrijd waarin het op een gegeven moment 0-2 stond voor de Nederlanders, die veruit superieur waren”, zo klinkt het. MARCA wijst dan ook een veelzeggende Man of the Match aan: doelman Gunay Guvenc. AZ noteerde in de eerste helft zestien schoten, maar opende pas drie minuten voor de rust de score. “Poku, Lahdo en Parrott vermaakten zich in de tegenaanval tegen een hoge verdediging die zo lek was als een mandje. De Alkmaarse ploeg vermaakte zich prima, ze hadden alleen een doelpunt nodig. En dat kwam voort uit een goede individuele actie waarbij de Japanse rechtsback (Maikuma, red.) uiteindelijk scoorde.”

‘Indrukwekkende Europese campagne’

AZ verdubbelde dankzij Denso Kasius na tien minuten voetballen in de tweede helft de score, maar liet Galatasaray een minuut later alweer terugkomen tot 1-2. De Turken moesten toen nog vijf keer scoren om er een verlenging uit te slepen. Ze maakten er uiteindelijk nog eentje, twintig minuten voor tijd via Roland Sallai. Daardoor volgde er geen tweede Alkmaarse zege op Galatasaray, maar met de doelcijfers 6-3 na twee wedstrijden plaatste de ploeg van trainer Maarten Martens zich overtuigend voor de achtste finales. “Het was mooi om te zien hoe Ajax, gemiddeld genomen het jongste team in de Europa League, zich staande hield tegen de Belgen vedettes van Galatasaray”, zo schrijft Guus Peters van de Volkskrant.

“Het is sowieso indrukwekkend als je kijkt naar de Europese campagne van AZ. De club uit Alkmaar rekende af met de twee grootste clubs uit Istanbul”, zo doelt Peters ook op de 3-1 overwinning op Fenerbahçe in de competitiefase. “In de tussenronde bewees de ploeg van Martens dat die resultaten allerminst een bevlieging waren. Sterker nog, in Istanbul toonde AZ hoe volwassen het is geworden, ook op het tweede podium van Europa. Van een Turkse storm was geen sprake. AZ voetbalde zich onder de halfslachtige druk uit, had zelf zeeën van ruimte om te voetballen en creëerde een handvol kansen.” Het gemis van die kansen brak de Alkmaarders uiteindelijk niet op. “AZ bereikte twee jaar geleden nog de halve eindstrijd van de Conference League, het derde toernooi in Europa, en mag zich nu in het tweede Europese toernooi gaan meten met de beste zestien ploegen van dat niveau. Het is zonder meer een knappe prestatie van AZ, waar de jeugdopleiding als een rode draad door de club loopt”, zo klinkt het.

Volgens Steven Kooijman van De Telegraaf voelde het ‘overgrote deel’ van de wedstrijd in Istanbul voor AZ ‘aan als de hemel’. “Even gloorde er hoop in het hevig meelevende stadion, na een slippertje van Alexandre Penetra, maar Osimhen werd door twee AZ-verdedigers van de bal gelopen. Aan de overzijde kreeg AZ weer een levensgrote kans, maar linksback David Möller Wolfe ging voor eigen succes in plaats van de bal bij de tweede paal te leggen. Daar stond de andere AZ-back, de Japanner Seiya Maikuma, volledig vrij. Die aanval, met twee wingbacks in de Turkse ‘zestien’ vertelde veel, zo niet alles over de Alkmaarse dadendrang. AZ had lak aan de reputatie van de Turkse topclub in het gevreesde Rams Park, waar het kan spoken als in geen ander voetbalstadion”, zo schrijft Kooijman.

