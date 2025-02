Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV

Ajax heeft zich ternauwernood gekwalificeerd voor de achtste finale van de Europa League. De Amsterdammers hebben twee mogelijke opponenten: Eintracht Frankfurt en Olympique Lyonnais. Ook de andere Nederlandse deelnemers aan de Europese toernooien kennen hun mogelijke opponenten.

Nederland is nog met vier clubs vertegenwoordigd in Europa. Dinsdag kwalificeerde Feyenoord zich voor de achtste finale van de Champions League; woensdag volgde PSV. Donderdag waren AZ en Ajax succesvol in de Europa League.

Allemaal kennen ze hun mogelijke opponenten in de achtste finales van hun respectievelijke toernooien. De loting voor de Champions League vindt vrijdag plaats om 12.00 uur; een uur later is het tijd voor de Europa League-loting.

De clubs bevinden zich in koppeltjes. Dat betekent dat twee clubs samen zijn ingedeeld en worden geloot tegen twee andere clubs.

Loting achtste finales Champions League

PSV - Arsenal of Internazionale

- Arsenal of Internazionale Feyenoord - Arsenal of Internazionale

Loting achtste finales Europa League

AZ - Manchester United of Tottenham Hotspur

- Manchester United of Tottenham Hotspur Ajax - Eintracht Frankfurt of Olympique Lyonnais

