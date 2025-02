Johan Derksen ziet 'regelrechte schande' in de Champions League

Johan Derksen vindt het een 'regelrechte schande' dat AC Milan in de tussenronde van de Champions League is uitgeschakeld door een zeer gehavend Feyenoord. René van der Gijp is het daarmee eens, maar wijst erop dat Galatasaray eveneens een wanprestatie heeft neergezet door in de Europa League het hoofd te buigen voor AZ, al wil hij daarmee niets afdoen aan de stunt van de Alkmaarders..

Feyenoord won vorige week in De Kuip met 1-0 van de Rossoneri, door een vroege treffer van Igor Paixão. In de return in San Siro leek het dinsdag al vroeg mis te gaan toen - uitgerekend - Santiago Giménez de Milanezen al binnen een minuut op voorsprong zette. Na een rode kaart van Theo Hernández wist Feyenoord echter knap op gelijke hoogte te komen, door een geweldige kopbal van invaller Julián Carranza: 1-1, Milan uitgeschakeld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote walging tijdens AC Milan - Feyenoord: 'Alsof hij een amateurclub tegenover zich had'

"Het is een regelrechte schande dat zo'n AC Milan niet wint van Feyenoord, met een elftal vol invallers", verwijst Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside naar de waslijst aan afwezigen bij de Rotterdammers. Interim-trainer Pascal Bosschaart kon in San Siro onder meer niet beschikken over geblesseerde spelers als Justin Bijlow, Gernot Trauner, In-beom Hwang, Quinten Timber en Ayase Ueda. Quilindschy Hartman was bovendien niet ingeschreven voor het miljardenbal, net als winteraanwinsten Stéphano Carillo en Oussama Targhalline.

LEES OOK: Van der Gijp verbijsterd na Ajax - Union: 'Gossiemijne zeg...'

Van der Gijp gooit er daarna een schepje bovenop. "De állergrootste is eigenlijk nog Galatasaray tegen AZ. Dat is gewoon de kampioen van Turkije, die hebben een spits, die verdient tien miljoen. Ik denk meer dan de hele selectie van AZ", verwijst de oud-international naar Victor Osimhen. AZ won vorige week desondanks met maar liefst 4-1 van de Turkse grootmacht, om het karwei donderdag met een 2-2 gelijkspel in Istanbul af te maken. "Ja, ook heel knap van AZ", complimenteert Van der Gijp de Alkmaarders.

LEES OOK: Hans Kraay junior geniet: 'Jezus, wat waren dié goed, ongelooflijk knap'

Van de vier affiches in de achtste finales van de Champions League en de Europa League, kijkt Van der Gijp dan ook het meest uit naar de confrontatie tussen AZ en Tottenham Hotspur. "Ik moet heel eerlijk zeggen: ik vind het écht ongelooflijk leuk om naar AZ te kijken. Je ziet allemaal jongens die er enorm veel plezier in hebben. Zelfs die spits die er elke keer in komt, met dat rossige haar... Ja, Mexx Meerdink. Of het nou tien minuten is of een half uur: hij loopt zich de pleuris."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp vertelt waarom hij een 'nepbril' draagt bij Vandaag Inside

Vandaag Inside-tafelgast René van der Gijp geeft toe dat hij een bril zonder sterkte draagt.