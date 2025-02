Grote walging tijdens AC Milan - Feyenoord: 'Alsof hij een amateurclub tegenover zich had'

Feyenoord knokte zich dinsdagavond ten koste van AC Milan naar een ticket voor de achtste finales van de Champions League. De Rotterdammers kwamen op bezoek in San Siro al heel snel op achterstand door een doelpunt van uitgerekend Santiago Giménez, maar herpakten zich knap en kwamen na een oliedomme tweede gele en dus rode kaart voor zelfs langszij. De Franse back krijgt er in de Italiaanse media al flink van langs en ook de Nederlandse kranten hebben geen goed woord over voor diens optreden.

Feyenoord boekte in de heenwedstrijd tegen AC Milan een knappe 1-0 zege en begon dus met een voorsprong aan de return in Milaan, maar gaf die al heel snel uit handen. Er was net een halve minuut verstreken toen uitgerekend Giménez de bal al tegen de touwen knikte. Maar wie op dat moment vreesde voor een pijnlijke Rotterdamse avond, had het helemaal verkeerd. “Daar hoog in de nok van het stadion scandeerde de aanhang van Feyenoord de naam van Giménez. Het was leedvermaak naar AC Milan, dat in de winter de topscorer van de Rotterdammers had weggehaald maar in een ziek, zwak en misselijk Feyenoord het eindstation in de Champions League avond”, zo schrijft Mikos Gouka op de website van het Algemeen Dagblad.

Want Feyenoord miste in San Siro nogal wat belangrijke spelers. In-beom Hwang was er bijvoorbeeld opnieuw niet bij en dat geldt ook voor Quinten Timber, die in de heenwedstrijd nog wel een basisplaats had maar in dezelfde wedstrijd een zware blessure opliep die hem voor de rest van het seizoen aan de kant houdt. “Dat ziek, zwak en misselijk sloeg op de overvolle ziekenboeg, want in San Siro bleken de overgebleven Rotterdammers over ongekende krachten te beschikken”, zo zag Gouka. “Zelfs een horrorstart met na iets meer dan een halve minuut al de 1-0 van Giménez kon de ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart niet uit evenwicht brengen. Steeds vaker beet de ploeg van zich af tegen een AC Milan dat dacht de buit al binnen te hebben.”

‘Denigrerende Hernández’

Feyenoord werd daarbij geholpen door Hernández. De Fransman incasseerde in de eerste helft al een gele kaart nadat hij Anis Hadj Moussa tegen de grasmat had geworpen. Hij denderde er in de openingsfase van de tweede helft een aantal keer gevaarlijk overheen, maar bracht zijn ploeg vervolgens in serieuze problemen door theatraal naar de grond te gaan. ”Hernández gaf Feyenoord exact dat duwtje in de rug dat het nodig had om terug te slaan. De Franse linksback waar Oranje-international Denzel Dumfries ongeveer bij elke Milanese derby mee op de vuist gaat, liep erbij alsof hij een amateurclub tegenover zich had. Hij aaide Givairo Read denigrerend over zijn hoofd en vroeg om kaarten voor spelers van Feyenoord bij de Poolse toparbiter Szymon Marciniak”, zo klinkt het.

Marciniak bewees echter waarom hij zo hoog staat aangeschreven bij zowel de UEFA als de FIFA en trapte niet in de spelletjes van Hernández. “Net toen de gevreesde linkerkant van Milan, die zo uit een postpunkband leek weggelopen, op stoom kwam, legde die zichzelf lam. Hernández ging zo theatraal naar de grond dat scheidsrechter Marciniak de Fransman zijn tweede gele kaart gaf. In de eerste helft had hij er al een verdiend door nogal macho Hadj Moussa omver te trekken”, zo schrijft Bart Vlietstra van de Volkskrant. “Feyenoord kon het spel meer naar zich toetrekken zonder veel te creëren. Een grote kans was genoeg. Op zijn Italiaans werd Milan geklopt. Het feest na afloop werd, na een opstootje waarbij Read rood kreeg, op het veld en 100 meter hoger in de Feyenoord-vakken hartstochtelijk gevierd”, zo zag de verslaggever.

Ook Marcel van der Kraan van De Telegraaf gaat in op de rode kaart voor Hernández. Hij zag de gemoederen in eerste helft al hoog oplopen, toen de international van Les Bleus zijn directe opponent Hadj Moussa naar de grond smeet. “Ze hadden het al vroeg verbaal aan de stok met elkaar en toen Hernández de vleugelspits van Feyenoord ook nog over het veld begon te smijten (hij pakte hem woest bij het shirt beet), was Hadj Moussa het helemaal zat. Voordat de Franse Algerijn Hernández te lijf kon gaan, sprongen ploeggenoten er al tussen en had Marciniak de linksback van de thuisclub met geel bekeurd.” Vroeg in de tweede helft volgde dus diens tweede gele kaart. “Hernández deed alsof hij zijn ogen niet kon geloven toen het geel hem werd voorgehouden, maar hij wist zelf goed dat Read hem niet had aangeraakt toen hij over het rechterbeen van de 19-jarige Feyenoorder sprong. In een klap was het met de dominantie van AC Milan gedaan. Het verdwijnen van het lastpak Hernández op de rechterflank van Feyenoord, waar de 36-voudig international als een Franse TGV-trein voortdurend met hoge snelheid voorbij raasde, verloste de Rotterdammers van een berg problemen.”

