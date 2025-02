Driessen weet voldoende en vraagt na AC Milan - Feyenoord om 'twee maanden dispensatie'

Als het aan Valentijn Driessen ligt, dan krijgt Pascal Bosschaart tot en met het einde van het seizoen de kans als interim-trainer van Feyenoord. Bosschaart werd anderhalve week geleden door de Rotterdammers naar voren geschoven als (tijdelijke) vervanger van Brian Priske, die uiteindelijk toch zijn spullen moest pakken. Met Bosschaart aan de leiding verzekerde Feyenoord zich ten koste van AC Milan van een plekje in de achtste finales van de Champions League. Volgens Driessen verdient hij het om ‘twee maanden dispensatie’ te krijgen.

Feyenoord boekte vorige week in de heenwedstrijd weliswaar al een knappe 1-0 zege op AC Milan, maar voor de return hadden velen er een hard hoofd in. De Rotterdammers kampten al met veel personele problemen in de selectie en zagen in de aanloop naar de tweede ontmoeting met de Milanezen nóg meer spelers geblesseerd uitvallen. Zo maakte Feyenoord daags voor de kraker bekend dat Quinten Timber dit seizoen niet meer in actie komt. Een harde klap voor Feyenoord en Bosschaart moest daarom flink puzzelen in Milaan. Hij slaagde er echter in een formatie samen te stellen die de club een ronde verder in de Champions League kon brengen.

En daarvoor verdient Bosschaart alle complimenten, zo is Driessen van mening. “Met de ongediplomeerde interim-trainer Bosschaart op de bank schreef Feyenoord geschiedenis met een plaats bij de beste zestien van Europa. Bosschaart houdt in alle rumoer en met een volle ziekenboeg zijn hoofd koel. De 44-jarige Rotterdammer, als jeugdspeler al Feyenoorder, mag officieel tot 4 maart op de bank zitten. Daarna moet Feyenoord geleid worden door een gediplomeerde trainer”, zo schrijft Driessen op de website van De Telegraaf. De club wordt na het ontslag van Brian Priske met de ene na de andere trainer in verband gebracht, maar een topkandidaat lijkt er momenteel niet te zijn. Het is dan ook de vraag of het Feyenoord lukt om op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen.

Driessen vraagt om dispensatie

Driessen weet een tussentijdse oplossing. “Zoals Bosschaart zich manifesteert, moet Feyenoord alles in het werk stellen om dispensatie voor hem voor de rest van het seizoen te krijgen. Lukt dat niet, dan zou een stroman een alternatief zijn. Samen met Etienne Reijnen en John de Wolf heeft Bosschaart iets teweeggebracht in De Kuip en verdienen zij een kans”, zo klinkt het. Driessen is bovendien van mening dat de KNVB de huidige interim-trainer van Feyenoord ‘iets verschuldigd’ is. “Jarenlang liep hij mee met Henk de Jong bij Cambuur Leeuwarden, was even interim-trainer, maar is desondanks niet welkom bij de volgende KNVB-trainerscursus voor de UEFA Pro-licentie, het hoogste trainersdiploma. Met de stunt in de Champions League met Feyenoord heeft Bosschaart het Nederlandse voetbal een dusdanige dienst bewezen dat twee maanden dispensatie en een uitnodiging voor de nieuwe cursus door de KNVB op z’n plaats is”, zo klinkt het.

Bosschaart heeft nu drie wedstrijden op de bank gezeten bij Feyenoord. Hij ‘debuteerde’ met de 1-0 zege op AC Milan in de eigen Kuip. Dat knappe resultaat kreeg met een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij NAC Breda geen passend vervolg, maar dinsdag beleefde Feyenoord opnieuw een historische avond in de Champions League. Na de zeges op Benfica en Bayern München en de knotsgekke comeback tegen Manchester City in de competitiefase, hadden de Rotterdammers in Milaan aan een 1-1 gelijkspel genoeg om de gevallen Italiaanse grootmacht uit het toernooi te kegelen. Feyenoord speelt komende zondag de inhaalwedstrijd tegen Almere City.

