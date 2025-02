Nieuwe beelden: hierom kreeg Givairo Read rood na AC Milan - Feyenoord

Pascal Bosschaart weet waarom rood kreeg na afloop van AC Milan - Feyenoord, vertelt hij voor de camera's van Ziggo Sport. De scheidsrechter liet het aan de interim-trainer weten.

Bosschaart beatwoordt de vraag van Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle over de rode kaart van Read: "Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik begreep dat hij een rode kaart kreeg na afloop. De scheidsrechter zei dat het was voor: 'De bal tegen Leão aanschieten na het fluitsignaal’, maar ik heb het nog niet teruggezien." Op de beelden, die later verschenen, is te zien dat Read de bal na het laatste fluitsignaal niet op Rafael Leão, maar op Strahinja Pavlovic schoot.

'Niet scherp'

Vahle vraagt Bosschaart naar zijn gevoel na de overwinning: “Dit is fantastisch, alleen moet ik wel zeggen, bij mij landt het nog niet echt. Je bent toch nog een beetje bezig. Ik denk dat het zometeen, als we terug zijn in het hotel, wel landt.”

Later vraagt Vahle naar het begin van de wedstrijd, waarin Santiago Giménez al binnen de minuut wist te scoren. Bosschaart geeft toe: “Dat is inderdaad niet scherp, als je binnen een paar minuten al een goal tegen krijgt. Dan wordt eigenlijk het plan wat je wil uitvoeren alweer anders. Dat is wel vervelend.” De interim-trainer vervolgt: “Iedereen zal nu gaan zeggen: ‘Na die rode kaart (van Theo Hernández, red.) nemen we de overhand’, maar ik vond dat we in de eerste helft bij fases er onderuit voetbalden. Alleen, ja goed, die rode kaart maakt het misschien iets makkelijker.”

“Natuurlijk, we stonden onder druk. Alleen, het resulteerde niet in heel veel grote kansen. Ik had niet het gevoel van: ‘Hier gaan we echt verliezen met grote cijfers’, maar goed. Het geloof moet je altijd houden en gelukkig betaalt het zich uit.”

'Loze kreten'

Bosschaart wordt gevraagd wat de overwinning zegt over zijn ploeg: “Dat ze karakter hebben. Dat is wel waar ik het meest trots op ben. Je moet niet vergeten dat ze uit een lastige fase komen, heel veel kritiek over zich heen hebben gekregen.” Bosschaart steekt nog even de draak met zichzelf: “Een trainerswissel, dan komt er een onbekend iemand voor de groep staan die af en toe nog wel eens wat loze kreten erin gooit."

