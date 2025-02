San Siro is weer van Feyenoord: Carranza beslist Champions League-kraker

Feyenoord heeft dinsdagavond gelijkgespeeld tegen AC Milan en is dankzij dat resultaat door naar de achtste finale van de Champions League. In de return van de tussenronde kwamen de zwaar gehavende Rotterdammers vroeg op achterstand tegen de Italiaanse grootmacht, maar wisten dat na rust te repareren: 1-1. Santiago Giménez scoorde al in de eerste minuut voor AC Milan. Julián Carranza maakte kort na zijn invalbeurt de gelijkmaker. Theo Hernández kreeg vlak na rust zijn tweede gele en dus rode kaart.

Bij Feyenoord startte trainer Pascal Bosschaart met Zepiqueno Redmond in de spits, omdat Ayase Ueda geblesseerd is en Julián Carranza ziek is geweest. Verder ontbrak Luka Ivanusec op het middenveld, waarmee plaats wordt gemaakt voor Hugo Bueno. De Spanjaard begint vanaf linksbuiten en Igor Paixão schuift door naar het middenveld, wat gerust als een verrassing bestempeld mag worden. Quilindschy Hartman is niet ingeschreven voor de Champions League en Gijs Smal start daarom achterin. Oud-Feyenoorder Giménez stond wederom in de basis. De Mexicaan begon goed voor i Rossoneri met twee doelpunten en één assist in zijn eerste vier wedstrijden.

Het plan vooraf was om zo lang als mogelijk de ‘’nul’’ te houden, maar dat plan kon na 37 seconden de prullenbak in. Uitgerekend Giménez scoorde het openingsdoelpunt, door vlak voor de doellijn een kopduel te winnen van Thomas Beelen: 1-0. Daarna was het overleven voor Feyenoord, dat vrijwel de gehele eerste helft onder druk stond. Maar omdat Hernández de paal raakte en Rafael Leão oog in oog met Timon Wellenreuther faalde bleef de schade tot de rust beperkt tot één doelpunt.

Rode kaart Hernández

Vlak na rust kreeg Feyenoord een enorme meevaller. Hernández, die in de eerste helft al met geel was bestraft voor vasthouden, kreeg zijn tweede gele kaart na een overduidelijke fopduik in het strafschopgebied. Daarna kantelde de wedstrijd. Milan liet Feyenoord aan de bal en beperkte zich tot verdedigen. In de 73e minuut plukte Feyenoord de vruchten van het overwicht. Hugo Bueno mocht de bal voorgeven vanaf links en Carranza, net ingevallen, kopte van een meter of vijf hard binnen: 1-1. Na de gelijkmaker nam de thuisclub weer het initiatief en leek Feyenoord, ook omdat het de vele countermogelijkheden niet benutte, te wankelen.

Maar omvallen deden de dappere Rotterdammers niet en ze bereikten zo de achtste finales van de Champions League. Daarin zal de tegenstand waarschijnlijk niet minder zijn dan vandaag. Tegenstander zal dan Arsenal of Internazionale zijn. Feyenoord moet het in de eerste wedstrijd stellen zonder Givairo Read, die vlak na het laatste fluitsignaal een rode kaart kreeg bij een opstootje. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurde.

San Siro is van Feyenoord

Feyenoord behoudt warme herinneringen aan San Siro. In het stadion wonnen de Rotterdammers in 1970 hun enige Europacup I-trofee, door Celtic te verslaan. In 2002 kende Feyenoord ook succes in het iconische stadion, door Inter met 0-1 te verslaan in de eerste ontmoeting in de halve finale van de UEFA Cup.

