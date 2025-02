Enorme smet voor Feyenoord: rode kaart ná fluitsignaal, Bosschaart moet nóg meer puzzelen

heeft een rode kaart ontvangen na het laatste fluitsignaal bij AC Milan - Feyenoord. Waar de rechtsback die kaart aan te danken heeft, is niet duidelijk.

Direct nadat arbiter Szymon Marciniak voor het einde van de wedstrijd floot, ontstonden er opstootjes op het veld. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurde, maar Marciniak toonde een rode kaart aan Read en een gele kaart aan Milan-aanvaller Rafael Leão. De spelers van Feyenoord reageerden met zichtbare verbazing op de prent voor Read.

Artikel gaat verder onder video

De rode kaart vormt een serieuze smet op een verder mooie avond voor Feyenoord. Read is de eerste rechtsback van Feyenoord. Alternatief Bart Nieuwkoop kampt met een onderbeenblessure en komt dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie. Mogelijk moet interim-trainer Pascal Bosschaart zich daarom wenden tot Jeyland Mitchell, die als centrumverdediger en rechtsback uit de voeten kan.

Feyenoord moet Read missen in de achtste finale, waarin Inter of Arsenal de tegenstander wordt. De wedstrijden in de volgende ronde worden gespeeld op 4/5 maart en 11/12 maart.

LEES OOK: Feyenoord-technicus op pijnlijke wijze vernederd door Rafael Leão: 'Zo, koekje van eigen deeg'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord krijgt Robin van Persie-advies uit een wel heel opvallende hoek

Als het aan Pierre van Hooijdonk ligt, wordt Robin van Persie de nieuwe coach van Feyenoord.