Feyenoord meldt dramatisch nieuws over Bart Nieuwkoop

Feyenoord kan in het restant van dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid geen beroep meer doen op . Dat melden de Rotterdammers maandagmiddag via hun officiële kanalen. Nieuwkoop had op 8 februari nog een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Sparta, maar moest zich in de rust noodgedwongen laten vervangen vanwege een onderbeenblessure. Het was in eerste instantie onduidelijk hoe lang de rechtsback precies uit de roulatie zou zijn, maar hij lijkt zich dus nu al te moeten gaan richten op volgend seizoen.

Feyenoord kampt het hele seizoen al met veel personele problemen in de selectie. Nieuwkoop vormt geen uitzondering. De vleugelverdediger stond voor de winterstop al een paar weken aan de kant met een blessure. Nieuwkoop speelde op 8 februari jongstleden tegen Sparta pas zijn zestiende wedstrijd van het seizoen. Brian Priske deed tijdens zijn laatste duels op de bank van Feyenoord nadrukkelijk een beroep op Nieuwkoop, die onder leiding van interim-trainer Pascal Bosschaart geen minuten heeft kunnen laten en daar lijkt ook geen verandering in te komen. Feyenoord verwacht dat Nieuwkoop vanwege zijn onderbeenblessure dit seizoen niet meer in actie komt.

Hetzelfde geldt voor Jordan Lotomba, Justin Bijlow en Chris-Kevin Nadje. Het drietal is al langer uit de roulatie en heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen al gespeeld. Bijlow raakte in de uitwedstrijd tegen LOSC Lille op 29 januari opnieuw zwaar geblesseerd. De doelman begon het seizoen als nummer twee achter Timon Wellenreuther, maar keerde begin november na een aantal mindere optredens van de Duitser terug in het elftal. Lang duurde dat niet, want Bijlow raakte na één wedstrijd alweer geblesseerd. Aan het einde van de eerste seizoenshelft koos Priske tóch weer voor hem en met een sterk optreden tegen Bayern München op 22 januari liet Bijlow zien waarom hij weer de nummer één was. Maar de wedstrijd tegen LOSC Lille is zeer waarschijnlijk zijn laatste van dit seizoen geweest.

