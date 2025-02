Feyenoord nadrukkelijk in verband gebracht met 'verschrikkelijk onhandelbare' trainer die 'ruzie' maakt

Marino Pusic is één van de vele namen die in verband worden gebracht met het hoofdtrainerschap bij Feyenoord, maar Henk Spaan vraagt zich af of de Rotterdammers wel opnieuw in zee moeten gaan met de voormalig assistent van Arne Slot. Spaan heeft gehoord dat Pusic ‘niet te doen is als trainer’. De huidige oefenmeester van Shakhtar Donetsk zou ‘verschrikkelijk onhandelbaar’ zijn en bovendien veel ‘ruzie’ maken.

De zoektocht van Feyenoord naar een nieuwe hoofdtrainer is in volle gang. De Rotterdammers namen een week geleden, twee dagen voor het heenduel met AC Milan in de tussenronde van de Champions League, afscheid van Brian Priske. Pascal Bosschaart werd vervolgens naar voren geschoven als tijdelijke vervanger van de Deen, maar Feyenoord is er alles aan gelegen om een meer gevestigde naam aan te stellen. Een hereniging met Pusic zou een van de opties zijn die momenteel op tafel liggen. Pusic was vanaf het seizoen 2021/22 tot oktober 2023 de rechterhand van Slot bij Feyenoord, alvorens hij aan de slag ging als hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk. Die club zou hem niet willen laten gaan, maar de geruchten over een hereniging met Feyenoord zijn er wel degelijk.

Artikel gaat verder onder video

Spaan betwijfelt echter ten zeerste of Feyenoord er wel goed aan zou doen om Pusic terug te halen. “Ik hoorde van andere mensen, zeg maar ‘insiders’, dat Pusic gewoon niet te doen is als trainer. Dat hij gewoon verschrikkelijk onhandelbaar is en ruzie maakt”, zo zegt de schrijver in de Hard Gras Podcast. Wessel Penning van het Algemeen Dagblad reageert daarop door te zeggen dat die geluiden uit Twente komen. Pusic was tussen 2015 en 2019 werkzaam bij de club uit Enschede. Eerst als assistent van René Hake en Gertjan Verbeek, alvorens in het seizoen 2017/2018 zes duels voor het einde het stokje over te nemen van Verbeek. Pusic slaagde er weliswaar niet in FC Twente te behoeden voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, maar loodste de club in 2019 naar het kampioenschap op het tweede niveau.

LEES OOK: Feyenoord-watcher onthult: 'Vrienden van Feyenoord duwen déze trainer naar voren'

Ontslag bij FC Twente

Het einde van dat seizoen zou Pusic echter niet halen. Volgens de lezing van FC Twente lagen de club en Pusic niet op ‘dezelfde lijn betreffende de voetbalfilosofie en uitvoering daarvan’. Het Algemeen Dagblad meldde dat er op de werkvloer ‘de nodige kritiek’ was op de hoofdtrainer. Zo zou het merendeel van de spelersgroep en de staf al snel niet meer op één lijn hebben gezeten met Pusic, ‘die gaandeweg steeds meer alleen kwam te staan’. Spaan kreeg, naar eigen zeggen, dezelfde signalen door uit Alkmaar, waar Pusic assistent was van Slot. Penning vindt het typisch dat Feyenoord aan een hereniging denkt. “Ik vond het weer zó Feyenoord om te denken: oké, dan halen we de assistent van Slot en dan wordt het Pusic. Dan denk ik: denk nou eens na! Het is typisch Feyenoord om dan weer voor Pusic te gaan, terwijl je liever denkt: jongens, denk eens een keertje even goed na.”

LEES OOK: 'RvC Feyenoord oppert om drievoudig landskampioen te benaderen als opvolger van Priske'

Volgens Penning willen types als Sjaak Troost, lid van de raad van commissarissen van Feyenoord, ‘van de ouwe-jongens-krentenbroodsfeer bij Feyenoord’, alles zóveel mogelijk bij het oude houden. “Dat is het probleem. Door een godsgeschenk is ooit Slot binnengelopen en toen is er veel veranderd.” Diezelfde Troost heeft overigens gedreigd met een rechtszaak tegen het Algemeen Dagblad, de werkgever van Penning. Feyenoord-watcher Mikos Gouka meldde vorige week dat Troost zakelijke banden heeft met de boer van Pusic. Troost zou bovendien intern aansturen op de aanstelling van de huidige Shakhtar Donetsk-trainer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Positie van Dennis te Kloese wankelt bij Feyenoord'

De positie van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord lijkt niet meer zo zeker.