Algemeen Dagblad buigt voor Feyenoord: rechtszaak van de baan

Commissaris Sjaak Troost van Feyenoord dreigt met een rechtszaak richting het Algemeen Dagblad, zo meldt Rijnmond. Als er geen rectificatie volgt op een verhaal dat het AD recentelijk publiceerde, wil Troost naar de rechter stappen. Ook staat het mediapartnership tussen Feyenoord en het AD op de tocht.

Eerder deze week meldde Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka dat Troost zakelijke banden heeft met de broer van Marino Pusic, die wordt genoemd als mogelijke opvolger van de maandag ontslagen hoofdtrainer Brian Priske. Troost zou intern ook aansturen op de aanstelling van Pusic.

Het lid van de raad van commissarissen eist nu dat er voor aanstaande dinsdag een rectificatie wordt gepubliceerd door de krant, waar Feyenoord al jarenlang een mediapartnership mee heeft. “Mede door dit huidige conflict gaan er nu stemmen op dat het contract tussen Feyenoord en het Algemeen Dagblad voortijdig ontbonden zal worden”, weet Rijnmond.

Volgens de regionale omroep ligt het overigens niet in de lijn der verwachting dat Pusic de nieuwe trainer van Feyenoord wordt. Hij is momenteel actief bij Shakhtar Donetsk. De officiële onthulling van de nieuwe trainer zal sowieso nog even op zich laten wachten en wordt in ieder geval niet verwacht voor het Champions League-duel met AC Milan van dinsdag.

AD rectificeert uitspraken Gouka

Update 17 februari 20.30 uur – Het AD gaat de uitspraken van Gouka over Troost in de AD Voetbalpodcast rectificeren, zo maakt Feyenoord maandagavond bekend op de clubwebsite. Troost eiste, met steun van de rvc en directie van de Rotterdammers, een rectificatie van de krant. In de podcast die dinsdagochtend verschijnt, zullen de uitspraken van Gouka worden teruggenomen. Daarmee is de rechtszaak, waarmee Feyenoord dreigde, van de baan.

