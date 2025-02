'Twee spelers van Feyenoord redden de baan van Brian Priske'

Na het vertrek van Arne Slot als trainer van Feyenoord hoopten veel supporters dat zijn lijn zou worden voortgezet. De nieuwe trainer Brian Priske koos in zijn begindagen echter voor een 3-4-3-systeem en stapte daarmee af van de 4-3-3 van Slot. In een uitgebreid artikel over Feyenoord beschrijft NRC hoe die omslag tot stand kwam. Ook wordt onthuld welke twee spelers de baan van Priske in januari gered zouden hebben.

Ook binnen Feyenoord wrd ingezet op ‘continuïteit na het tijdperk-Slot’. Priske koos echter voor een 3-4-3-systeem met aanvallend ingestelde wingbacks, zoals hij ook deed bij zijn vorige club Sparta Praag. “Op deze speelwijze is de club helemaal niet ingericht, beseft de technische leiding. De spelers, die de aanvalspatronen van Slot wel kunnen dromen, moeten plots iets anders doen”, blikt NRC terug.

De samenstelling van de selectie was ook niet ingesteld op het nieuwe systeem. “Nu moeten er plots wingbacks komen, terwijl de scouting uitgaat van spelersprofielen (met specifieke technische eigenschappen) gebaseerd op het oude systeem.” Te Kloese dacht afspraken te hebben gemaakt met Priske over de speelstijl, maar de trainer ging ervan uit day hij de vrijheid had om zelf zijn speelwijze te kiezen.

Toch zette Priske het 3-4-3-systeem al snel bij het grofvuil. “Mede op advies van de spelers en Te Kloese, grijpt Priske na een slechte voorbereiding terug op het oude spelsysteem. Maar de valse start, werkt lang door.” De problemen waren breder dan alleen de speelwijze. “Binnen de performance staf en de medische staf bestaan twijfels over de trainingsmethoden van Priske. Die trainingswijze wordt gezien als een mogelijke verklaring voor de vele blessures.”

Ook waren er twijfels bij de kwaliteiten van de Scandinavische assistent-trainers Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg. Te Kloese zou hebben voorgesteld om de staf te versterken, maar Priske deed niets met dat advies. Toen de resultaten na de jaarwisseling slecht bleven, dreigde zijn ontslag. Voorafgaand aan het duel met Bayern München van 22 januari werd zelfs gemeld dat Priske ongeacht het resultaat de laan uit zou vliegen. Dat bleek niet te kloppen, want met een 3-0 overwinning redde hij zijn baan.

'Twee spelers redden Priske'

“Wat daarin meespeelt is dat bepalende spelers, onder wie Hancko en Giménez, die avond tegen hem zeggen dat vernieuwing van de staf nog niet nodig is. Met een beetje sturen hier en daar, wil Te Kloese het nog een kans geven”, aldus NRC. Op 10 februari viel alsnog het doek voor Priske. Feyenoord sprak in het persbericht van een ‘gebrek aan chemie’ met de spelersgroep, maar sindsdien hebben meerdere spelers aangegeven zich daar niet in te herkennen. Hancko en Giménez (inmiddels vertrokken naar AC Milan) leken dus ook op de hand van Priske.

Ook wordt er binnen de club én de spelersgroep getwijfeld aan de kwaliteit van de twee Scandinavische assistenten van Priske. Met het voorstel van Te Kloese om zijn staf te versterken, doet Priske niets. Er wordt gehoopt op een frisse hernieuwde start bij het trainingskamp begin januari in Marbella, maar de slechte resultaten na de winterstop verscherpen de spanningen.

