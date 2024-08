Feyenoord stapt af van 3-4-3 en speelt met debutant in de basis, PEC krijgt op laatste moment groen licht

De opstelling van Feyenoord voor de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle is bekend. De Spaanse linksback Hugo Bueno, eerder deze week binnengehaald, debuteert meteen in de basis. Feyenoord speelt opvallenderwijs een 4-3-3-systeem, wat betekent dat trainer Brian Priske afstapt van zijn 3-4-3-formatie. Het duel begint om 14.30 uur in het MAC³PARK Stadion.

Vooraf werd verwacht dat Thomas Beelen zou terugkeren in de basisopstelling, maar dat blijkt niet het geval. De centrale verdediger zou in de eerste competitiewedstrijd aan de aftrap verschijnen, maar moest tijdens de warming-up afhaken, waardoor Neraysho Kasanwirjo in de basis mocht beginnen.

Bueno kwam begin deze week op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers en zorgt ervoor dat Marcos Lopez zijn plek in het elftal verliest aan de linkerkant van de verdediging. De andere aanwinst van deze week, Ibrahim Osman, beschikt nog niet over de juiste papieren en is dus nog niet speelgerechtigd.

De andere nieuwkomers in het elftal van Priske zijn twee spelers die terugkeren van blessures. De ene is Quinten Timber, die afgelopen week al mocht invallen tegen Willem II. Voorin keert Calvin Stengs terug in het elftal, waardoor Luka Ivanusec weer op de bank belandt. Ten opzichte van vorige week (1-1 tegen Willem II) verdwijnen Kasanwirjo, López en Ivanusec uit de basis.

PEC Zwolle

Bij PEC Zwolle maakte Dylan Vente aanvankelijk geen deel uit van de wedstrijdselectie. De ex-spits van Feyenoord wordt momenteel gehuurd van Hibernian. "Dylan Vente maakt vanmiddag (vooralsnog) geen deel uit van de wedstrijdselectie door een administratieve afwikkeling in het internationale registratiesysteem. Bovenstaande situatie ligt buiten de macht van PEC Zwolle. Er wordt hard aan gewerkt om dit voor 14:30 uur op te lossen", schreef PEC op X. Om 14.04 uur maakte PEC bekend dat Vente toch bij de selectie zit.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Reijnders, El Azzouzi, Mac Nulty, Lutonda; Fichtinger, Velanas, Van den Berg; Mbayo, Buitink, Krastev

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Bueno; Zerrouki, Timber, Milambo; Stengs, Giménez, Paixão.