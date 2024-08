Feyenoord presenteert huurling: 'Dit is een enorme club, ik kan niet wachten!'

Feyenoord heeft linksback dinsdagochtend officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Feyenoord. De Spanjaard komt op huurbasis over van het Engelse Wolverhampton Wanderes en moet de problemen op de linksbackpositie in Rotterdam-Zuid doen vergeten.

Feyenoord was op zoek naar een linksback door de blessure van Quilindschy Hartman. Gijs Smal kwam eerder al over van FC Twente, maar kampte gedurende de voorbereiding ook met een blessure. Feyenoord zag in Bueno een geschikte speler om het gat, tot het moment dat Hartman weer fit is, mee te overbruggen. De linksback wordt voor een seizoen gehuurd van Wolverhampton. Er is geen optie tot koop ogenomen in de deal.

"Zodra de kans zich voordeed om dit seizoen voor Feyenoord te spelen, wist ik dat ik ‘m moest grijpen", geeft Bueno toe op de website van de Rotterdammers: "Dit is een enorme club, met fantastische supporters, waar het elke wedstrijd opnieuw draait om winnen. Daar houd ik van. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd te spelen voor Feyenoord en belangrijk te zijn voor het team", laat de verdediger weten.

De komst van Bueno lijkt direct ook gevolgen te hebben voor Marcos López. De linksachter begon afgelopen weekend tegen Willem II nog in de basis maar lijkt spoedig overbodig te zijn in Rotterdam-Zuid. Een vertrek van de verdediger uit Peru lijkt dan ook een serieuze optie.

