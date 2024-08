Gullit spreekt verbazing uit over Feyenoord: ‘Waarom doe je dat?’

Ruud Gullit snapt niet dat Brian Priske ervoor kiest om Feyenoord in een nieuw systeem te laten spelen. De Rotterdammers kenden onder de voorganger van de Deen, Arne Slot, succes in een systeem met vier verdedigers, terwijl er nu met drie man achterin wordt gespeeld.

Priske heeft ervoor gekozen om het vertrouwde 4-3-3 van Feyenoord om te zetten naar een 3-4-3. “Ik maak me geen zorgen over Feyenoord”, begint Gullit daarover in Rondo op Ziggo Sport. “Maar ik denk wel bij mezelf: waarom zou je iets wegdoen wat goed is? Je bent in een bepaald systeem zó succesvol, dat je dat helemaal om gaat zetten.”

Volgens Gullit is 3-4-3 geen formatie waarmee je wedstrijden begint. “Dat systeem ga je spelen als je iets móét forceren”, stelt de oud-voetballer. “Als je daar al mee begint en het lukt niet, wat ga je dan doen?” Een omzetting zorgt er volgens Gullit in dat geval altijd voor dat je met vier man achterin komt te spelen, aangezien je niet nog een verdediger weg kunt halen.

“Ik denk dan bij mezelf, waarom begin je niet met vier man achterin en laat je steeds iemand inschuiven?”, vraagt Gullit zich hardop af. “Waarom doe je dat goede nu weg? Dat kende iedereen. Dat is het DNA geworden van de club.” Dat werkte volgens de voormalig voetballer uitstekend. “Nu moet iedereen weer nadenken hoe ze het moeten doen. Dat vind ik zonde.”

