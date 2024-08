Driessen ergert zich kapot aan Feyenoord en valt iets op als hij De Kuip uitloopt

Valentijn Driessen haalde in zijn column in De Telegraaf al hard uit naar de werkwijze van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese en trainer Brian Priske en laat er ook in de podcast Kick-off geen misverstand over bestaan. De verslaggever hekelt de huidige gang van zaken in Rotterdam-Zuid. Volgens Driessen zijn de supporters na twee officiële wedstrijden al klaar met de opvolger van Arne Slot.

Slot vertrok na het afgelopen seizoen naar Liverpool, nadat hij Feyenoord in 2022 naar de finale van de UEFA Conference League had geloodst, een jaar later landskampioen had gemaakt en een paar maanden geleden nog de KNVB Beker had bezorgd. Volgens Driessen is Priske echter hard bezig de ‘mooie erfenis’ van Slot te ‘verkwanselen’. Driessen is tevens hard voor Te Kloese, die Priske zou toestaan alles wat Feyenoord de afgelopen jaren heeft opgebouwd weg te gooien. “Dat is echt het paard achter de wagen spannen. Het is vragen om problemen”, aldus Driessen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Feyenoord wil zakendoen met Lazio voor opvolging van Calvin Stengs’

Feyenoord won vorige week nog ten koste van PSV de Johan Cruijff Schaal, maar liet zaterdag in de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II meteen onnodig twee punten liggen. “Ik liep daar het stadion uit en eigenlijk nog voordat ik het stadion uitliep werd ik al aangesproken. ‘Wat ga je schrijven? Je gaat ze toch wel aan de grond nagelen, afmaken?’. Ik zei dat ik er rustig over na zou gaan denken, maar ik had er al over nagedacht. Ik stoorde me er tijdens mijn vakantie al aan dat je gewoon de hele boel omgooit terwijl je heel succesvol bent geweest. Je hebt spelers aangetrokken voor 4-3-3, gaat opeens 3-4-3 spelen en alles verandert. Dan zegt zo’n trainer dat het accentverschuivingen zijn, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon iets compleet anders”, zo zegt Driessen.

LEES OOK: Feyenoord zet vijftal spelers in de etalage: 'Priske moet er snel een aantal kwijt'

Driessen vindt het pijnlijk om te zien dat Feyenoord alles wat ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd met Slot aan het roer, wat uiteindelijk ook heel succesvol is gebleken, ‘binnen een maand vergooit’. “Dan kan iedereen wel zeggen dat ze de Johan Cruijff Schaal hebben gewonnen, maar vraag niet hoe. Die heb je wel gewonnen, maar dat mag niet verblinden. Je moet gewoon goed voetballen, aanvallend voetballen en attractief voetballen. Tegen Willem II was het alleen maar breien, breien en breien”, zo klinkt het. Driessen is net een weekje terug van zijn vakantie, maar op zijn vakantieadres begonnen zijn vingers al te jeuken. “Dan wil ik al een column schrijven. Het publiek is er gewoon klaar mee. Toen ik het stadion uitliep merkte ik dat ze nu al klaar zijn met de trainer. Dat is natuurlijk ongelooflijk snel. Ik kan het nog begrijpen ook.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wassim Essanoussi verlaat Feyenoord en verschijnt direct in shirt van Ajax

Wassim Essanoussi heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord.