Driessen trekt snoeiharde conclusie over Priske en begrijpt niets van Te Kloese

Feyenoord speelde dit seizoen weliswaar pas twee officiële wedstrijden, maar Valentijn Driessen is nu al totaal niet te spreken over de gang van zaken in Rotterdam-Zuid. De verslaggever van De Telegraaf genoot in de afgelopen seizoenen volop van het Feyenoord van Arne Slot, maar stelt dat diens opvolger Brian Priske bezig is de ‘mooie erfenis’ van zijn voorganger te ‘verkwanselen’. Driessen vindt het onbegrijpelijk dat technisch én algemeen directeur Dennis te Kloese dit toelaat.

Feyenoord reikte onder Slot tot de finale van de UEFA Conference League, kroonde zich voor het eerst sinds 2017 tot landskampioen en won in het afgelopen seizoen de beker. Priske staat dus voor een loodzware uitdaging om Slot te doen vergeten. De Deen kiest er vooralsnog voor om het op over een andere boeg te gooien. Hij kiest voor een ander systeem dan zijn voorganger, waarin er een belangrijke, zo niet cruciale rol is weggelegd voor de wingbacks. Dat resulteerde in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV in een spectaculair duel en uiteindelijk winst na strafschoppen, maar in de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II liet Feyenoord meteen punten liggen (1-1).

Artikel gaat verder onder video

Driessen kijkt hoofdschuddend naar de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid. “Ongelooflijk dat de succestrainer Feyenoord nog niet heeft verlaten, of de Slot-standaard wordt volledig losgelaten”, zo schrijft hij in zijn column. “Te Kloese heeft een trainer aangetrokken die hij toestaat om het fundament vanaf dag één te ruïneren. Omdat hij zogenaamd een eigen visie heeft en nog meer intensiteit wil zien van de spelers, staat Te Kloese toe dat Priske, zonder opvallend trackrecord, alles overboord gooit.” Driessen vraagt zich af waarom je iets zou afbreken wat ‘bewezen succesvol’ is in plaats van ‘mondjesmaat accenten te leggen’. “Zoals Slot nu zelf doet bij Liverpool met de erfenis van Jürgen Klopp.”

Volgens Driessen is er wel degelijk een groot verschil tussen de systemen die Slot (4-3-3) en Briske (3-4-3) hanteren. “Welke trainer zegt dat het nauwelijks iets uitmaakt, valt niet serieus te nemen. Alles wordt anders qua opbouw, verdedigen, aanvallen, druk zetten en wat al niet meer. Tevens lever je in één klap alle afspraken, patronen en automatismen in die er afgelopen jaren met succes zijn ingeslepen. Als je vervolgens flauw roept dat je de eerste helft tegen PSV met 3-4-3 met 2-1 wint en de tweede helft met 4-3-3 met 3-2 verliest, manipuleer je de boel voor je eigen gewin. Tegen het net gepromoveerde Willem II speel je 1-1 gelijk met je 3-4-3-systeem, zonder tot drie uitgespeelde kansen te komen.”

Nieuwe algemeen directeur

Driessen stelt dat er van ‘bovenaf’ moet worden ingegrepen. De filosofie van Priske zou Feyenoord en de spelers 'keiharde' euro's kosten. De verslaggever van De Telegraaf is tevens van mening dat het beter is als de directiefuncties van Te Kloese worden gescheiden. Te Kloese is momenteel zowel technisch als algemeen directeur. “Omdat er dossiers van de algemeen directeur blijven liggen en Te Kloese meer neigt naar technische zaken zou de rvc met president-commissaris Toon van Bodegom eens moeten uitkijken naar een nieuwe algemeen directeur. Regeren is vooruitzien.” Driessen schuift zelfs een naam naar voren die in De Kuip de functie van algemeen directeur op zich moet nemen. “Over enkele maanden is de huidige AZ-directeur Robert Eenhoorn beschikbaar. Dat geeft Te Kloese de tijd z’n fout te herstellen en de wilde ideeën van de passant Priske de kop in te drukken en terug te vallen op de Slot-standaard.”

