Transfernieuws bij Feyenoord: ‘Het kan nog wel een paar weken duren’

Het lijkt erop dat nog wel even moet wachten op een transfer. De Zweed, die mag vertrekken uit Rotterdam, kan nog niet rekenen op veel belangstelling, waardoor een nieuwe uitleenbeurt niet is uitgesloten.

Het liefst zou Feyenoord deze zomer definitief afscheid nemen van Wålemark. De Rotterdammers hanteren volgens FotbollDirekt een vraagprijs van 2,6 miljoen euro. Hoewel er clubs uit Zweden gecharmeerd zijn van de buitenspeler, kunnen ze niet aan de eisen van Feyenoord voldoen. Bovendien ziet Wålemark een terugkeer naar de Allsvenskan niet zitten.

De 22-jarige aanvaller prefereert een overstap naar een andere club uit het buitenland. Clubs uit Nederland en vergelijkbare competities zouden interesse hebben in de Feyenoorder. FotbollDirekt weet dat een nieuwe huurdeal niet is uitgesloten.

“Er is veel interesse, maar we hebben nu geen contact met clubs uit Zweden”, vertelt Fredrik Risp, de zaakwaarnemer van Wålemark. “Het doel is nog steeds het buitenland, dat is wat Patrik wil. Maar we weten niet wat er zal gebeuren en het kan nog wel een paar weken duren”, gaat hij verder. Het contract van Wålemark, die afgelopen seizoen op huurbasis bij sc Heerenveen speelde, loopt nog door tot medio 2026.

