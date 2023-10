Patrik Wålemark maakt klassieke blunder bij sc Heerenveen: 'Ik was moe'

kreeg zaterdagavond in het Abe Lenstra Stadion de lachers op zijn hand. De huurling van Feyenoord mocht van trainer Kees van Wonderen in de basis beginnen en werd in de 63e minuut gewisseld. Daarbij maakte de 21-jarige vleugelaanvaller een klassieke fout.

Wålemark opende in Heerenveen de scoren tegen NEC (1-1 gelijkspel) en werd halverwege de tweede helft gewisseld. Toen hij het veld verliet voor invaller Anas Tahari was de Zweed duidelijk niet meer helemaal wakker. Hij liep namelijk per ongeluk naar de dug-out van tegenstander NEC. Daar konden de stafleden van de Nijmegenaren op de bank zichtbaar wel om lachen.

"Laat me eens kijken, dit ziet er niet best uit. Ik was moe. Ik wist dat onze eigen dug-out aan de andere kant was, maar ik realiseerde het me te laat. Het was wel grappig, maar het zal niet meer gebeuren", vertelde Wålemark na de wedstrijd voor de camera van ESPN. De huurling van Feyenoord speelde tegen NEC zijn derde wedstrijd in het shirt van Heerenveen.