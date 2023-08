1908.nl: deze 8 Feyenoord-spelers mogen uitkijken naar nieuwe clubs

Feyenoord gaat in de laatste weken van de transferwindow nog proberen om een aantal spelers te slijten, na de vele inkomende deals. 1908.nl deed research naar de spelers die al dan niet op huurbasis mogen verkassen uit De Kuip. De opvallendste namen op het lijstje zijn Thomas van de Belt en Quinten Timber.

Over laatstgenoemde weet het doorgaans goed ingevoerde medium dat hij niet als rechtsachter wil spelen en daardoor minder perspectief heeft op een basisplaats bij Feyenoord. “De club heeft hem zachtjes ingefluisterd dat er ook andere mogelijkheden zijn, maar dan liggen die mogelijkheden niet op Rotterdam-Zuid”, schrijft 1908.nl. Het mag zowel een huur- als permanente transfer worden voor Timber.

Van den Belt is een verrassende naam op het lijstje, maar door zijn ietwat ongelukkige voorbereiding mag hij eventueel worden verhuurd voor het komende seizoen om zich verder te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor Neraysho Kasanwirjo, die in zijn eerste half jaar onvoldoende indruk heeft gemaakt en mag verkassen. De verdediger is door de club actief aangeboden op de transfermarkt.

Voorin mogen Alireza Jahanbakhsh, Javairo Dilrosun en Patrik Wålemark eventueel nog vertrekken. Laatstgenoemde is nog altijd niet fit en moet elders laten zien dat hij het niveau aan kan van Feyenoord of zonder verlies worden verkocht. Jahanbakhsh wil graag blijven en doet het aardig, maar strijkt een fors salaris op en mag eventueel vertrekken. Hetzelfde geldt voor Dilrosun, die mag uitkijken naar een andere club, maar volgens 1908.nl zit hij nog altijd prima op zijn plek in De Kuip.

De andere spelers op de lijst van mogelijke vertrekkers gaat om jonge talenten die op huurbasis tijdelijk mogen vertrekken. Gjivai Zechiël en Antoni Milambo mogen op huurbasis vertrekken bij Feyenoord. “Er is veel belangstelling voor het talent, wat bij concrete toenadering alleen uitgeleend wordt op het juiste niveau”, schrijft het medium over die laatste speler. Voor geen enkele van bovenstaande spelers is overigens concrete belangstelling momenteel, maar Feyenoord is bij alle acht bereid om mee te denken.