Brian Priske geeft heel duidelijk signaal af aan vijf spelers van Feyenoord

Brian Priske heeft vijf spelers van Feyenoord medegedeeld dat zij op huurbasis mogen vertrekken bij de Rotterdamse club, zo meldt het goed ingevoerde Feyenoord Youth Wachter. Een opvallende naam in dit rijtje is . De middenvelder van de Rotterdammers kwam exact een jaar geleden over van PEC Zwolle, maar lijkt zijn geluk elders te moeten zoeken.

Op X maakt Feyenoord Youth Watcher bekend welke spelers van Feyenoord van de Deense trainer de mededeling hebben gekregen dat zij in aanmerking komen voor verhuur. Het gaat om Shiloh 't Zand (voor wie concrete belangstelling is), Lennard Hartjes, Patrick Walemark, Ilias Sebaoui (voor wie concrete belangstelling is) en Van den Belt: "Over Gjivai Zechiel is nog niets bekend, maar ik ga ervan uit dat hij onderdeel blijft van Feyenoord", valt er tot slot te lezen. Priske gaf eerder al aan enthousiast te zijn over Zechiel, waardoor die beslissing van de Deense coach logisch lijkt.

Feyenoord beschikt over een brede selectie, waardoor het aan Priske was om in de eerste twee weken knopen door te hakken. Dat lijkt nu in ieder geval te zijn gebeurd, al zal Feyenoord ook nog over andere spelers keuzes moeten maken. Zo is er vanuit De Graafschap interesse voor doelman Thijs Janssen, maar is nog niet duidelijk of de Rotterdammers de doelman willen behouden of verkopen/verhuren.

