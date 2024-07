Shiloh ‘t Zand gaat Feyenoord verlaten en heeft een optie in de Eredivisie

Shiloh ‘t Zand staat deze zomer voor een (tijdelijk) vertrek bij Feyenoord. De middenvelder, die vorig seizoen indruk heeft gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie bij FC Dordrecht, zal bij een andere club voor zijn kansen gaan. Mogelijk volgt een verhuur in de Eredivisie, maar een definitief vertrek naar het buitenland is ook een optie.

Volgens het Algemeen Dagblad is 't Zand in ieder geval op weg naar de uitgang bij Feyenoord. De middenvelder mocht zich na zijn verhuurperiode bij FC Dordrecht laten zien aan de nieuwe Feyenoord-trainer Brian Priske, maar zal weer gaan vertrekken. De vraag is of de middenvelder op huurbasis uit De Kuip vertrekt of direct verkocht wordt. SC Heerenveen is geïnteresseerd in de diensten van 't Zand. Mocht de middenvelder naar Friesland verkassen om onder Robin van Persie te gaan werken, vertrekt hij op huurbasis bij Feyenoord.

Volgens het AD is er een buitenlandse club die 't Zand wil kopen, wat ook voor Feyenoord aantrekkelijk kan zijn. Het is onduidelijk om wat voor club dit gaat en wat de voorkeuren van 't Zand zelf zijn. De middenvelder verlengde onlangs nog zijn contract tot medio 2028 in De Kuip. Het jeugdproduct van de Rotterdammers zou wegens zijn contractduur bij een eventuele verkoop aardig wat geld bij Feyenoord in het laatje kunnen brengen.