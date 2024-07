‘FC Twente meldt zich voor Feyenoorder, maar heeft niet de beste papieren’

FC Twente zou volgens 1908.nl geïnteresseerd zijn in de diensten van aanvaller Ilias Sebouai. De ploeg van trainer Joseph Oosting heeft echter niet de beste papieren, sc Heerenveen van trainer Robin van Persie leidt de race om de handtekening van de Marokkaanse Belg die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor FC Dordrecht.

SC Heerenveen en Feyenoord zullen woensdag om tafel gaan om te praten over een tijdelijke overgang van Sebouai. De Friezen willen in de huurovereenkomst echter een optie tot koop bedingen. Het is niet bekend hoe Feyenoord hier tegenover staat, maar naar verluidt willen de Rotterdammers een bedrag van ‘enkele miljoenen euro's’ voor de aanvaller.

De Friese club heeft echter flink wat concurrentie voor Sebaoui, zo zitten FC Twente, Go Ahead Eagles, Willem II, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard vanuit de Eredivisie op het vinkentouw. Ook is er Belgische interesse voor de 22-jarige linksbuiten: OH Leuven zou wel oren hebben naar de diensten van de jongeling.

Feyenoord en Sebaoui verwachten echter een huurdeal binnen de Eredivisie. Heerenveen zou met de komst van Sebaoui willen inspelen op het vertrek van Osame Sahraoui. De Noorse aanvaller staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Franse OGC Nice. Sebaoui zou de overstap willen maken naar Friesland als er een garantie is op speeltijd. Die lijkt er te komen met het aanstaande vertrek van Sahraoui.

