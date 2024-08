Feyenoord hengelt Ibrahim Osman binnen, maar kan nog niet direct over hem beschikken

Feyenoord heeft donderdagochtend de komst van naar Rotterdam wereldkundig gemaakt. De vleugelaanvaller komt voor een seizoen op huurbasis over van het Engelse Brighton & Hove Albion, dat hem eerder deze zomer voor een bedrag van 19,5 miljoen euro kocht.

Feyenoord was al langer op zoek naar een gewenste aanvallende versterking. De beleidsbepalers van de Rotterdammers hoopten in eerste instantie op Brighton & Hove Albion-talent Facundo Buonanotte, maar dit bleek uiteindelijk geen haalbare optie, aangezien er interesse van clubs uit de Premier League was voor de Argentijn. Feyenoord heeft vervolgens werk gemaakt van de komst van Osman, die deze zomer FC Nordsjaelland inruilde voor Brighton.

Bij de club uit het zuiden van Engeland heeft Osman, mede door de komst van oud-Feyenoorder Yankuba Minteh, te maken met veel concurrentie. Daarom geeft Brighton de snelle buitenspeler de kans om een jaar ervaring op te doen in de Eredivisie: "Bij Feyenoord krijgen jonge spelers de kans om zich te ontwikkelen", zegt Osman op de site van de Rotterdammers. "Voor mijn ontwikkeling is het goed om hier te spelen en facetten van mijn spel te verbeteren. En ik wil met mijn kwaliteiten het team helpen om mooie dingen te bereiken in de Eredivisie en in Europa."

Osman is volgens Feyenoord nog in afwachting van zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid die door de autoriteiten moet worden afgegeven. Zodra dat binnen is, is de aanvaller speelgerechtigd voor Feyenoord.