Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske voert vier wijzigingen door, aanwinst krijgt basisplaats

Feyenoord moet zich zondagmiddag herstellen van het puntverlies in de eerste speelronde. In eigen huis kwamen de Rotterdammers niet verder dan een gelijkspel tegen Willem II. Genoeg reden voor Brian Priske om flink wat wijzigingen door te voeren, zo is de verwachting van het Algemeen Dagblad.

De verwachting is dat Thomas Beelen op bezoek bij PEC Zwolle terugkeert in de basis bij Feyenoord. De centrale verdediger zou in de eerste competitiewedstrijd aan de aftrap verschijnen, maar moest tijdens de warming-up afhaken, waardoor Neraysho Kasanwirjo in de basis mocht beginnen.

Een andere verwachte wijziging in de achterhoede, is een basisplaats voor aanwinst Hugo Bueno. De Spanjaard kwam begin deze week op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers en zal er vermoedelijk voor zorgen dat Marcos Lopez zijn plek in het elftal verliest. De andere aanwinst van deze week, Ibrahim Osman, beschikt nog niet over de juiste papieren en is dus nog niet speelgerechtigd.

De andere verwachte wijzigingen in het elftal van Priske, zijn twee spelers die terugkeren van blessures. De ene is Quinten Timber, die afgelopen week al mocht invallen tegen Willem II. Hij zal waarschijnlijk centraal op het middenveld gaan staan naast Ramiz Zerrouki, wat ten koste gaat van Antoni Milambo. Voorin keert Calvin Stengs waarschijnlijk terug in het elftal, waardoor Luka Ivanusec weer op de bank belandt. De creatieveling ontbrak vorige week bij de Rotterdammers en was dicht bij een overstap naar het Amerikaanse Charlotte FC, maar de deal klapte na de medische keuring.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Timber, Bueno; Stengs, Giménez, Paixao.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle

Schendelaar; Reijnders, El Azzouzi, Mac Nulty, Lutonda; Fichtinger, Velanas, Van den Berg; Manu, Vente, Krastev.

