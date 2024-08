Priske pareert kritiek: 'Het is niet terecht om het systeem de schuld te geven'

De formatie waarmee Brian Priske Feyenoord het veld opstuurde in het duel tegen Willem II zorgde voor veel kritiek. De oefenmeester van de Rotterdammers sluit echter niet uit dat hij zijn ploeg snel weer met vier verdedigers laat spelen, zo gaf Priske aan tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met PEC Zwolle.

“Het spelplan en het systeem staan los van elkaar”, vertelt de Deense oefenmeester. “De formatie is maar een handvat om de spelers op de juiste startposities te krijgen. Je wilt dat de spelers zich prettig voelen op die posities. Maar het belangrijkste is de filosofie. De filosofie is je wapen. Wij willen dominant, dapper en onverzettelijk zijn. Dat is het belangrijkste. Als je naar Feyenoord kijkt, moet je dat terugzien op het veld.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gullit spreekt verbazing uit over Feyenoord: ‘Waarom doe je dat?’

Iets dat tegen Willem II ook te zien was. “We waren dominant, op sommige vlakken ook dapper en w hebben alles gedaan om te winnen. Of het je nu beviel of niet wat je zag, we hadden wel moeten winnen. Het is niet terecht om het systeem de schuld te geven, maar we hadden het wel beter moeten doen.”

LEES OOK: Driessen ergert zich kapot aan Feyenoord en valt iets op als hij De Kuip uitloopt

Priske ontkent echter dat hij eigenwijs is en staat open voor het wijzigen van de formatie. “Ik ben echt vrij pragmatisch als het aankomt op formaties. Ik wil geen compromissen als het aankomt op de filosofie. Daar sleutel ik niet aan. Ik wil ze dapper, dominant en agressief zien, maar ook dat ze er veel energie in stoppen en kansen creëren. Het systeem, ja, dat kan ik wel wijzigen. Wanneer? Elke wedstrijd kan het zover zijn. Ik ben pragmatisch op dat vlak. Dat bespreek ik ook met mijn staf en mijn spelers. Het systeem is maar een handvat om op gang te komen, daarna is het de filosofie die telt”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

Ian Maatsen wilde stoppen met voetbal toen Feyenoord besloot niet met hem verder te gaan.