'Feyenoord-commissaris Troost heeft zakelijke banden met broer van kandidaat-opvolger Priske'

Sjaak Troost, oud-speler en tegenwoordig lid van de raad van commissarissen van Feyenoord, heeft zakelijke banden met de broer van Marino Pusic, die wordt genoemd als mogelijke opvolger van de maandag ontslagen hoofdtrainer Brian Priske. Dat onthult Algemeen Dagblad-journalist en Feyenoord-watcher Mikos Gouka woensdag in de AD Voetbalpodcast.

Feyenoord zette Priske maandag op straat en schoof Pascal Bosschaart intern door vanuit de Onder 21 naar de positie van interim-trainer. In de tussentijd gaan de Rotterdammers op zoek naar een definitieve opvolger van de Deen. Bosschaart beschikt immers nog niet over het hoogste trainersdiploma en mag daarom maximaal zestig dagen als tussenpaus fungeren. "De vraag is ook nog wie het gaat bepalen. Daar is natuurlijk Dennis te Kloese voor. Maar die heeft anderhalf jaar lang geïnvesteerd in het zoeken naar een trainer en was er heilig van overtuigd dat Priske de man was. Ik heb niet het idee dat, als het zó snel mis is gegaan en het zoveel geld kost, dat iedereen in de club denkt dat ze Te Kloese weer een vrijbrief kunnen geven om nog een trainer te zoeken", zegt Gouka.

Vervolgens stipt de journalist de rol van commissaris Troost aan: "Dan komt Sjaak Troost binnen de club altijd naar boven drijven, als het wat minder gaat. Die laat zich niet piepelen en heeft dan weer een voorkeur voor Pusic." De huidige trainer van Shakhtar Donetsk, dat dinsdag bij monde van sportief directeur Darijo Srna liet weten niet open te staan voor een vroegtijdig afscheid, lijkt zelf op een terugkeer in Rotterdam-Zuid te willen aansturen. "Die is weggegaan bij zijn agent. Hij heeft zich destijds in de staf van Arne Slot wel bewezen. Je moet het niet aanhoren dat ik het gek zou vinden als Pusic zou komen of dat ik het tegen zou willen houden, maar daar lopen allemaal lijntjes."

'Feyenoord moet af van dat eeuwenoude probleem'

"Troost heeft zakelijke banden met de broer van Pusic", vertelt Gouka vervolgens. De commissaris kwam eerder deze week ook al in het nieuws, toen diezelfde Gouka onthulde dat Troost rond de wedstrijd tegen Bayern München al aan sponsoren zou hebben verklapt dat Priske ontslagen zou worden. "Zó moet Feyenoord eigenlijk geen trainer zoeken", vindt de journalist dan ook. "Dus nogmaals: het zou best kunnen zijn dat Pusic de juiste man is, maar Feyenoord moet af van het eeuwenoude probleem dat altijd heerst. Dat de lijntjes bepalen wie waar aan zet komt. Je ziet dat het dan heel erg gepromoot wordt bij bepaalde media, daar moet Feyenoord een beetje van af." Gouka schetst vervolgens de andere kandidaten: "De namen die nu vallen: Dick Schreuder, Mark van Bommel, Erik ten Hag in samenwerking met René Hake - even los van of dat allemaal haalbaar is - en Pusic dan. Dat zijn zo'n beetje de grote blikvangers in deze."

