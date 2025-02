Feyenoord lijkt één trainersnaam door te moeten strepen: 'Hij is van ons en blijft bij ons'

Feyenoord hoeft in de trainerszoektocht niet te rekenen op Marino Pusic, als het aan ligt Shakhtar Donetsk ligt. De trainer ligt in Oekraïne onder vuur, maar sportief directeur Darijo Srna wil hem allesbehalve kwijt.

Na het ontslag van Brian Priske moeten de Rotterdammers op zoek naar een nieuwe trainer. Al meerdere namen passeerden de revue, maar Pusic lijkt een belangrijke kandidaat te zijn. De trainer was eerder assistent bij Feyenoord, kent de club dus goed en heeft nu wat ervaring als oefenmeester. Valentijn Driessen en Mikos Gouka verwachten dat Pusic dan ook spoedig bij Feyenoord tekent.

Toch zal dat niet zo eenvoudig gaan. Pusic is momenteel trainer bij Shakhtar Donetsk, maar presteert daar de laatste tijd wisselvallig. Srna, sportief directeur van Shakhtar en oud-voetballer, wil echter duidelijk niet van zijn trainer af, zo blijkt uit een interview op de clubsite. "Het is normaal en begrijpelijk dat als Shakhtar vijftien punten misloopt in zes maanden, dat fans en journalisten dan over een trainingswissel speculeren. Het maakt niet uit hoeveel erover wordt geschreven, wat experts hierover zeggen, maar Marino Pusic is van ons en blijft bij ons." De sportief directeur lijkt daarmee ook een signaal af te geven richting Feyenoord.

"Hij heeft de volledige steun van de voorzitter, van CEO Serhii Palkin en van mij." Srna wil de mindere resultaten niet toeschrijven aan enkel Pusic. "We moeten allemaal onze verantwoordelijk nemen, we zijn allemaal samen schuldig. Journalisten schrijven dat we op zoek zijn naar een nieuwe coach, maar dat zijn geruchten die al lang de ronde doen. Maar Pusic is vandaag de dag coach van Shakhtar."

