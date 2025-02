Journalisten noemen opvolger Priske: 'Ideale kandidaat, neem aan dat hij het wordt'

Volgens meerdere journalisten is de kans groot dat Marino Pusic de opvolger wordt van Brian Priske. De Deense oefenmeester is maandag vertrokken bij Feyenoord en zowel Valentijn Driessen als Mikos Gouka verwacht dat Pusic snel in Rotterdam tekent.

Ondanks de winst op Sparta van afgelopen weekend (3-0), is er in goed overleg besloten om de wegen van Priske en Feyenoord te laten scheiden. De huidige trainer van de Onder 21-ploeg, Pascal Bosschaart, neemt de honneurs tijdelijk over. Toen Priske enkele weken geleden rond de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München ontslagen leek te worden, werden de namen van Giovanni van Bronckhorst, Erik ten Hag en Mark van Bommel genoemd. Toch lijkt dat niet de daadwerkelijke opvolger te gaan worden, als we Driessen en Gouka mogen geloven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV-speler niet op tijd fit voor Juve-uit, Bosz gaat in op commotie rond Lang

In een video-item met De Telegraaf begint eerstgenoemde namelijk over Pusic, de huidige trainer van Shakhtar Donetsk. "Hij is de ideale kandidaat. Hij zat al op de lijn van Arne Slot en daar is nu (met Priske, red.) van afgeweken, maar bij Shakhtar Donetsk werkt hij nu ook volgens de lijn van Slot." Pusic was namelijk tussen 2021 en 2023 assistent bij de Rotterdammers en werkte toen samen met de huidige succestrainer van Liverpool. "Pusic is volgens mij ook bereid om te komen naar Rotterdam, dus ik neem aan dat hij de nieuwe trainer wordt", stelt Driessen nog.

Ook Gouka sluit zich daarbij aan. "Sjaak Troost (RvC-lid en oud-speler Feyenoord, red.) heeft een belangrijke stem gehad in het ontslag van Priske. Die ziet ook de komst van Marino Pusic wel zitten", vertelt de journalist van het AD bij Voetbalpraat. Gouka weet echter niet of er onlangs contact is geweest met de Nederlandse Oekraïner. "Maar ik weet wel dat hij onlangs van zaakwaarnemer is veranderd en dat zegt vaak ook wel iets."

Hoe doet Pusic het?

Pusic is bezig aan zijn tweede seizoen bij Shakhtar. In zijn eerste seizoen werd hij gelijk kampioen: Dynamo Kyiv werd op twee punten gehouden. De huidige jaargang is echter minder succesvol: Met één wedstrijd minder gespeeld heeft Shakhtar tien punten achterstand op koploper Dynamo Kyiv. In de Champions League had het team van Pusic zeker vier punten meer moeten halen om deel uit te maken van de tussenronde van het miljoenenbal. Shakhtar eindigde als zevenentwintigste.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske voert moeilijk gesprek: 'Hij begrijpt het, maar is niet akkoord'

Quilindschy Hartman betreurt zijn afwezigheid in de Champions League-selectie van Feyenoord.