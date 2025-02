Brian Priske voert moeilijk gesprek: 'Hij begrijpt het, maar is niet akkoord'

Quilindschy Hartman betreurt zijn afwezigheid in de Champions League-selectie van Feyenoord. Deze week kreeg de linksback te horen dat hij niet is ingeschreven voor de knock-outfase van het miljardenbal.

Hartman en de winteraanwinsten Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo zijn door Feyenoord niet ingeschreven. Regels van de UEFA schrijven voor dat clubs maximaal drie nieuwe spelers in mogen schrijven voor het restant van de Europese toernooien. De keuze is gevallen op Plamen Andreev, Givairo Read en Jakub Moder.

Hartman is weer terug van een kruisbandblessure en had graag in de Champions League gespeeld. “Ik word elke week fitter, ik baal dat ik geen aandeel kan hebben in die wedstrijden. De trainer legde me voor de training van donderdag uit waarom ik geen plekje in de ploeg kreeg. Hij legde me de regels uit die ik ook al kende, ik wist al wel dat het lastig ging worden. We waren Bijlow kwijtgeraakt en daar moest een keeper voor in de plaats komen. De nieuwe aanwinst Moder moest ook worden ingeschreven, dus er was maar één plek over. Die was voor Read of voor mij.”

“Het was echt heel erg teleurstellend, want ik revalideerde ook met de gedachte dat mochten we doorgaan in de Champions League, ik nog wat mooie wedstrijden kon spelen”, vertelde Hartman aan ESPN na de 3-0 zege van Feyenoord op Sparta van zaterdagavond. De knop moest om na het horen van het nieuws. “Dat was niet moeilijk. Ik kan me heel goed of slecht voelen, ik ga woensdag toch niet spelen. Dan ga ik niet met zo’n gevoel rondlopen. Nu heb ik een week rust en zaterdag een ‘Avondje NAC’, dat is ook leuk.”

Priske over Hartman

Trainer Brian Priske werd op de persconferentie gevraagd naar zijn keuze, die hij ‘logisch’ noemde. “Hij is op de goede weg en is terug van zijn zware blessure. Vandaag (zaterdag, red.) stond hij voor het eerst weer in de basis, maar hij mocht maar 45 minuten spelen. Nu moet je afwachten. Misschien kan hij over een week weer op het veld staan. Hij volgt het plan. Het is jammer voor hem, dat begrijp ik ook. Ik heb een aantal goede gesprekken met hem gevoerd. Hij begrijpt het, maar is natuurlijk niet akkoord. Dat is ook voetbal en zo moet het ook.”

Vind jij dat Feyenoord de juiste keuze heeft gemaakt door Quilindschy Hartman niet in te schrijven voor de Champions League? Laden... 49.4% Ja, het is een begrijpelijke keuze 50.6% Nee, Feyenoord had Hartman moeten inschrijven 1130 stemmen

