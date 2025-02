Quilindschy Hartman krijgt grote teleurstelling te verwerken bij Feyenoord

en de winteraanwinsten Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo zijn door Feyenoord niet ingeschreven voor het restant van de Champions League. Dat bevestigt trainer Brian Priske op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. , en zijn door de Rotterdammers wel ingeschreven.

Regels van de UEFA schrijven voor dat clubs maximaal drie nieuwe spelers in mogen schrijven voor het restant van de Champions League, Europa League en Conference League. Feyenoord haalde met Targhalline, Carrillo en Moder drie nieuwe spelers, maar het voor het eerste deel van het miljardenbal Read, Andreev en de toen nog geblesseerde Hartman niet ingeschreven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-nieuweling Moder glashelder: 'We staan een beetje laag in de competitie'

Hartman valt nu dus buiten de boot en dat was volgens Priske een moeilijke keuze. "Ik heb goede gesprekken gehad met Hartman. Het was geen makkelijke keuze, maar ik hoop dat iedereen hier begrip voor heeft", verklaart de Deense oefenmeester zijn beslissing.

LEES OOK: ‘Hadj Moussa toonde ‘gebrek aan respect’ en zag transfer afketsen’

De keus voor Andreev is gemaakt vanwege de blessure van Justin Bijlow. De Bulgaarse keeper zal als tweede doelman fungeren achter Timon Wellenreuther. "We hebben een extra keeper nodig door de blessure van Justin Bijlow. En dan is het puzzelen. Met de situatie van Bart Nieuwkoop was het belangrijk dat Givairo Read ook beschikbaar is in Europa", vervolgt Priske.

Vind jij dat Feyenoord de juiste keuze heeft gemaakt door Quilindschy Hartman niet in te schrijven voor de Champions League? Laden... 48.7% Ja, het is een begrijpelijke keuze 51.3% Nee, Feyenoord had Hartman moeten inschrijven 563 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord benadeeld tegen Ajax? ESPN laat cruciale herhaling vóór 2-1 niet zien

Er leek een arbitrale fout vooraf te gaan aan het winnende doelpunt van Ajax tegen Feyenoord.