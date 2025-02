Feyenoord-nieuweling Moder glashelder: 'We staan een beetje laag in de competitie'

had zich ongetwijfeld een andere start bij Feyenoord voorgesteld. De Poolse middenvelder, deze winter overgekomen van Brighton & Hove Albion, mocht tegen zowel Ajax als PSV in de basis beginnen bij de Rotterdammers, maar stond na afloop beide keren met lege handen.

Het duel tegen Ajax leverde Feyenoord een 2-1 nederlaag op, terwijl de Rotterdammers in de TOTO KNVB Beker met 2-0 onderuit gingen tegen PSV. Daarmee kwam er een einde aan het bekeravontuur van de bekerwinnaar van 2024. "We zijn heel erg teleurgesteld over de resultaten in deze week", aldus Moder tegenover De Telegraaf. "We hebben drie wedstrijden verloren. In twee van die wedstrijden heb ik gespeeld. Het is geen gemakkelijke start. Maar het is niet alleen voor mij moeilijk, maar voor het hele team."

Moder kwam dit seizoen slechts negen minuten in actie voor Brighton, maar mocht desondanks toch aan de aftrap beginnen tegen Ajax en PSV. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Feyenoord-trainer Brian Priske te maken heeft met een overvolle ziekenboeg. "De trainer had me nodig. Fysiek was ik er klaar voor", vervolgt de Pool.

Ondanks de dramatische start hoopt Moder snel de weg omhoog in te zetten bij Feyenoord. Te beginnen komend weekend met de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. "Ik ben hier om het team te helpen. We staan een beetje laag in de competitie, zijn uit de beker, maar zitten nog wel in de Champions League. We moeten ons snel oprichten. We hebben nog een half seizoen voor de boeg in de competitie en volgende week wacht ons AC Milan. Daar moeten we klaar voor zijn", besluit de 1.91 meter lange Pool.

