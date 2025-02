Dennis te Kloese stelt Feyenoord-aankopen voor en verbaast gelijk met uitspraak over Jakub Moder

Feyenoord heeft deze winter drie veldspelers aan de selectie toegevoegd: , en . Technisch directeur Dennis te Kloese stelt het drietal voor in gesprek met het mediateam van de club en verbaast gelijk met uitspraken over de Poolse middenvelder.

Sinds 2023 stond Carillo op de radar van Feyenoord. "Met de scouting zijn we aanwezig geweest op het WK Onder-17 (CONCACAF Kampioenschap onder-17, red.)", vertelt Te Kloese. "Als ik het goed uit mijn hoofd zeg, heeft hij daar drie keer gescoord. We hebben hem daarna gevolgd, want hij viel daar heel erg op. Iemand binnen de club is hem zelfs een keer live in Mexico gaan scouten." De 18-jarige Mexicaanse spits komt over van Santos Laguna, al zal hij niet gelijk in de voetstappen van zijn 'voorganger', Santiago Giménez, treden. "Het is zeker een jongen die nog stappen zal moeten maken en zijn weg zal moeten vinden. Het lijkt mij ook helemaal niet de bedoeling om hier vergelijkingen te trekken met voorgangers. Hij is wat jonger, maar hij heeft echt potentie, en we zijn er binnen de hele club en de hele technische staf van overtuigd dat hij waarde gaat toevoegen richting de toekomst."

Targhalline

Ook Targhalline (22), die overkomt van het Franse Le Havre, heeft op het internationale podium al het een en ander laten zien, weet Te Kloese. "We hebben hem sinds de Olympische Spelen gevolgd, waar hij in alle zes de wedstrijden van Marokko heeft meegedaan. Het is een jongen met heel veel technische bagage." Voor Feyenoord was het aantrekken van deze middenvelder vooral een buitenkansje. "We kregen een paar weken geleden het bericht dat er mogelijkheden zouden zijn, zeker omdat Le Havre financieel gezien niet in een goede situatie verkeert. Daar hebben we gebruik van gemaakt. Er is goed werk geleverd door ons technische team: heel goed geanalyseerd en gescout."

Moder

Moder (25) werd al eerder aangetrokken door de Rotterdammers. Zijn debuut voor Feyenoord was er niet zomaar een: de Pool werd gelijk voor de leeuwen gegooid tegen Ajax in De Klassieker (2-1 verlies). Te Kloese was tevreden over zijn eerste optreden. "Hij heeft laten zien dat hij eigenlijk al in de basis kan staan in een wedstrijd als tegen Ajax en zich daarin goed kan laten zien." Dat is een opvallende uitspraak, aangezien de middenvelder niet al te sterk speelde tegen de ploeg van Francesco Farioli. Onder andere Mario Been was zeer kritisch.

Toch denkt Te Kloese dat de van Brighton overgekomen speler nog beter kan. "Hij zal zeker nog wat wedstrijdritme op moeten doen, maar hij is een speler die een EK heeft gespeeld, zich in de Premier League heeft laten zien, 25 jaar is en voor het Poolse nationale elftal al genoeg gevechten heeft meegemaakt. Ik denk dat we daar veel plezier aan gaan beleven en dat hij zeker zijn weg zal vinden." Ook onthult de td dat Moder clubs voor het uitkiezen had. "Hij had zeker ook andere mogelijkheden."

