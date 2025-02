Feyenoord-fans zijn tijdens de wedstrijd boos en krijgen na afloop gelijk van El Ahmadi

maakte zaterdagavond een fraai doelpunt voor Feyenoord tegen Sparta Rotterdam (3-0), maar speelde geen vlekkeloze wedstrijd. Met name in de eerste helft grossierde de buitenspeler in mislukte acties, zagen Karim El Ahmadi én supporters van Feyenoord.

Hadj Moussa stond negentig minuten op het veld. Hij zette de thuisploeg in minuut 85 op een 2-0 voorsprong en besliste daarmee de moeizaam verlopende wedstrijd. Met een sleepbeweging voorbij Mike Eerdhuijzen creëerde Hadj Moussa de ruimte voor het doelpunt. In de eerste helft waren de individuele acties van de rechtsbuiten een stuk minder succesvol. Op sociale media klonk de nodige kritiek op Hadj Moussa, die zelfs een ‘saboteur’ werd genoemd.

In de studio van ESPN was Marciano Vink na de wedstrijd enthousiast over het doelpunt. “Je ziet amper nog iemand die zijn techniek durft te gebruiken. Hij heeft het de afgelopen weken heel slecht gedaan, maar dit was een goede actie.” El Ahmadi reageerde: “Vandaag (zaterdag, red.) was hij ook slecht hoor. Dit was een goede actie, maar in de eerste helft had hij zoveel mislukte acties…”

Volgens Vink is Hadj Moussa van zijn roze wolk gevallen, na de uitwedstrijd tegen Manchester City (3-3) van 26 november. “Toen werd hij overal genoemd en zou hij misschien wel een dikke transfer gaan maken. Daar zagen we weer een beetje de Hadj Moussa van Vitesse. Als hij op snelheid iemand opzoekt en het simpel houdt, is hij eigenlijk niet te verdedigen. Dat zag je echter te weinig de laatste tijd. Vandaag wel bij die goal, een klein glimpje was dat.”

