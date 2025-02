AC Milan-trainer doet voorspelling over Feyenoord na ontslag Brian Priske

Sérgio Conceição, de trainer van AC Milan, ziet het ontslag van Brian Priske bij Feyenoord niet als een voordeel richting de onderlinge wedstrijd van woensdagavond. Volgens Conceição kan het vertrek van Priske juist een nieuwe dynamiek teweegbrengen bij Feyenoord.

Maandag scheidden de wegen van Feyenoord en Priske. Intern is Pascal Bosschaart doorgeschoven van de Onder 21 om het roer tijdelijk over te nemen. “De wisseling van een coach zorgt voor motivatie in een groep”, wordt Conceição op de persconferentie geciteerd door Voetbal International. “Bovendien is een wedstrijd in Rotterdam in de Champions League historisch gezien altijd moeilijk. Er heerst hier een enorme sfeer, daar houd ik van, maar voor hen is dat altijd een extra zetje in de rug.”

Bij Milan maakt ex-Feyenoorder Santiago Giménez vermoedelijk zijn basisdebuut, na twee invalbeurten. “Dit is een speciale wedstrijd voor hem, maar voor iedereen. Al hadden we eigenlijk al in de knock-outfase moeten staan, het is onze eigen schuld dat we deze tussenronde nodig hebben”, doelt Conceição op de 2-1 nederlaag die Milan leed bij Dinamo Zagreb op de laatste speeldag van de competitiefase van de Champions League.

“Ik volg Giménez al een aantal seizoenen. Hij heeft de kwaliteit om kansen die het team creëert, af te maken. Hij is een groot talent, maar zal hard moeten werken – ook zonder bal”, doceert Conceição, die ook lovend spreekt over Tijjani Reijnders. Op de persconferentie was Reijnders ook aangeschoven. “Hij is een geweldige speler. Hij brengt kwaliteit en karakter in het elftal en is ook een geweldige kerel. Daarnaast wil hij ten koste van alles zichzelf beter maken”, zegt de trainer.

