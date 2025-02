Priske deelt veelzeggende foto op Instagram na ontslag bij Feyenoord

Brian Priske heeft een korte reactie gegeven op zijn ontslag bij Feyenoord. De trainer deelt een foto van een van zijn hoogtepunten als trainer bij de club: het veroveren van de Johan Cruijff Schaal in augustus 2024. Priske schrijft daarbij: "Dank jullie allemaal. Ik wens jullie allemaal het beste."

Maandag werd Priske uit zijn functie ontheven bij Feyenoord. Een 3-0 overwinning op Sparta kon zijn baan niet redden. Volgens Feyenoord waren ‘zeer wisselvallige resultaten en een gebrek aan chemie’ de redenen voor zijn vertrek. Ook de assistent-trainers Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg konden hun spullen pakken.

Dinsdag meldden twee spelers van Feyenoord zich al op Instagram om Priske te bedanken. "Bedankt voor alles coach", schreef aanvoerder Quinten Timber, waarna Igor Paixão aanvulde: "Bedankt voor alles trainer. Moge God je voor altijd zegenen." Nu heeft Priske dus ook zelf van zich laten horen op het sociale medium.

'Gebrek aan chemie niet gemerkt'

Timber werd dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met AC Milan gevraagd naar het vermeende gebrek aan chemie. “Dat heb ik eigenlijk niet ervaren. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. We waren elke dag bezig om beter te doen wat beter kon. Als iets niet goed gaat probeer je het om te draaien als team zijnde, voor mijn gevoel hebben we daar alles aan gedaan. En volgens mij de trainer ook”, zei hij daarover.

Feyenoord bevestigde dinsdagochtend dat Pascal Bosschaart is aangesteld als interim-trainer. Hij wordt intern doorgeschoven vanuit de Onder 21. Bosschaart wordt in zijn interim-periode bij de hoofdmacht bijgestaan door John de Wolf en Etienne Reijnen. Woensdag debuteert Bosschaart tegen Milan.

Enige prijs voor Priske

Priske ziet het veroveren van de Johan Cruijff Schaal dus duidelijk als een van zijn hoogtepunten bij Feyenoord. Op 4 augustus waren de Rotterdammers in de officiële debuutwedstrijd van de Deense trainer te sterk voor PSV in een strafschoppenserie, na een 4-4 gelijkspel in de reguliere speeltijd. Andere hoogtepunten voor Priske waren onder meer de Champions League-stunts tegen Benfica (1-3 zege), Manchester City (3-3) en Bayern München (3-0 zege).

