Feyenoord bevestigt aanstelling Bosschaart: 'Nog heel veel om voor te strijden'

Feyenoord bevestigt dinsdagochtend dat Pascal Bosschaart is aangesteld als interim-trainer nadat Brian Priske een dag eerder uit zijn functie werd ontheven. De oefenmeester wordt intern doorgeschoven vanuit de Onder-21. Directeur Dennis te Kloese reageert.

Gisteren (maandag) werd bekend dat het doel alsnog is gevallen voor Priske. Drie weken geleden leek de sensationele zege op Bayern München in de Champions League de Deen nog te behoeden voor een ontslag, maar na nederlagen tegen LOSC Lille in de Champions League (6-1), PSV in de KNVB Beker (2-0) en Ajax in de Eredivisie (2-1) bleek de competitiezege op Sparta Rotterdam van afgelopen weekend (3-0) niet voldoende om de opvolger van Arne Slot in het zadel te houden.

Feyenoord bevestigt een dag na het aangekondigde vertrek van Priske via de officiële kanalen dat Bosschaart zijn taken voorlopig op zich zal nemen. De oud-speler van de Rotterdammers wordt bij de Onder-21 vervangen door zijn assistent, een andere oud-Feyenoorder: Arnold Scholten. Bosschaart wordt in zijn interim-periode bij de hoofdmacht bijgestaan door John de Wolf en Etienne Reijnen en debuteert morgen (woensdag) op de bank, als Feyenoord het in te tussenronde van de Champions League opneemt tegen AC Milan.

Te Kloese reageert op aanstelling Bosschaart als interim-trainer Feyenoord

"We zijn blij dat Pascal zich direct bereid heeft getoond tijdelijk in te stappen", reageert Te Kloese op de clubsite op de tijdelijke aanstelling van Bosschaart. De algemeen directeur proeft binnen de organisatie de wil om snel resultaten te gaan boeken: "Inmiddels heb ik al veel spelers, stafleden en andere nauw betrokkenen kunnen spreken en iedereen realiseert zich dat we nog heel veel hebben om voor te strijden", aldus Te Kloese.

