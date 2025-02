Timber herkent zich niet in verklaring Feyenoord voor ontslag Priske: 'Weet niet wat ze daarmee bedoelen'

Feyenoord-aanvoerder herkent zich niet in de verklaring die Feyenoord maandag gaf voor het vertrek van trainer Brian Priske. De club sprak in een officiële verklaring onder meer van een 'gebrek aan chemie', maar volgens de middenvelder was daar geen sprake van.

Timber schuift dinsdagmiddag aan op de persconferentie waarin hij met interim-trainer Pascal Bosschaart vooruitblikt op het duel met AC Milan in de tussenronde van de Champions League, dat woensdagavond op het programma staat. Uiteraard vragen de aanwezige journalisten Timber naar zijn visie op het vertrek van Priske. "We zijn allemaal voetballers, maar ook mensen" zegt Timber. "Op menselijk vlak komt het natuurlijk wel binnen. Je werkt elke dag met drie trainers samen, dan hoor je gisteren het bericht dat de trainer wordt ontslagen. Dat komt natuurlijk wel binnen, bij mij maar ook bij de groep." Gevraagd naar het vermeende 'gebrek aan chemie' zegt Timber: "Dat heb ik eigenlijk niet ervaren. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. We waren elke dag bezig om beter te doen wat beter kon. Als iets niet goed gaat probeer je het om te draaien als team zijnde, voor mijn gevoel hebben we daar alles aan gedaan. En volgens mij de trainer ook."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Blessurzorgen voor Bosschaart: Feyenoord-duo ontbreekt daags voor Milan-thuis op trainingsveld

"Heel eerlijk: wanneer is de timing wél goed?", stelt Timber een wedervraag als gesteld wordt dat het ontslag van Priske op een 'opmerkelijk' moment komt. "Natuurlijk spelen we morgen een belangrijke wedstrijd. Wat ik al zei, het kwam bij mij persoonlijk ook wel binnen, omdat ik zelf ook een goede band met hem had. Uiteindelijk moet je als speler en als team door, vooral omdat de volgende wedstrijd er zo snel weer aankomt. Daarop moet je je proberen te focussen. We moeten vooruit, en ik denk dat onze oud-trainer dat ook zou willen."

Timber had telefonisch contact met Priske na ontslag: 'Als team óók verantwoordelijk'

De NOS vraagt Timber vervolgens of hij nog afscheid heeft genomen van Priske. "Ik heb hem gisteren nog gesproken aan de telefoon", reageert de captain. "Het kwam best wel laat naar buiten. Maar ik heb hem niet meer gezien. Wat je dan zegt? Uiteindelijk wordt de trainer verantwoordelijk gehouden voor de resultaten van het team. Maar ik heb wel tegen hem gezegd dat wij ons als team óók verantwoordelijk voelen voor hoe het is gegaan." Later zegt Timber: "Uiteindelijk maken de mannen boven ons de keuze. Het was niet goed genoeg. Ik heb het al een keer eerder gezegd in een interview, volgens mij na de wedstrijd tegen PSV. Kijk: we hebben wel het gevoel dat het beter kán. En het moet ook beter. Of ik het ontslag wel begrijp? Of ik het nou snap of niet, mensen boven ons maken de keuze. We hebben natuurlijk wel hele mooie dingen laten zien, vooral in de Champions League. Maar er zijn ook momenten geweest dat het beter kon, dat heb ik ook tegen Priske gezegd. Samen zijn we verantwoordelijk. Maar zo werkt het in de voetballerij: als mensen het niet goed genoeg vinden, dan ontslaan ze de trainer."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

'Wanneer is de timing wel goed? Daar kunnen we als team weinig mee!' 💬

Aanvoerder Quinten Timber reageert op het ontslag van Brian Priske 🧑‍🏫#ZiggoSport #UCL #FEYMIL pic.twitter.com/zxOaIIsQhL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske voert moeilijk gesprek: 'Hij begrijpt het, maar is niet akkoord'

Quilindschy Hartman betreurt zijn afwezigheid in de Champions League-selectie van Feyenoord.