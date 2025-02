Blessurzorgen voor Bosschaart: Feyenoord-duo ontbreekt daags voor Milan-thuis op trainingsveld

Het is nog maar de vraag of Pascal Bosschaart bij zijn debuut als interim-trainer van Feyenoord, woensdag tegen AC Milan, kan beschikken over en . De Zuid-Koreaanse middenvelder en de Nederlandse rechtsback ontbreken dinsdag bij de groepstraining.

Bosschaart staat dinsdag voor het eerst op het trainingsveld met de selectie van de Rotterdammers en moet zijn elftal zien voor te bereiden op het weerzien met Santiago Giménez, die afgelopen winter voor een recordbedrag overstapte naar de Rossoneri. Hwang, die afgelopen zondag nog 90 minuten speelde tegen Sparta, ontbrak echter bij de groepssessie, zo meldt Rijnmond-verslaggeever Dennis Kranenburg op X.

Datzelfde geldt voor rechtsback Bart Nieuwkoop, die in de stadsderby halverwege geblesseerd uitviel. Kranenburg schrijft dat het daardoor 'zeer de vraag is' of Hwang en Nieuwkoop het treffen met de Italianen gaan halen. Het goede nieuws voor Bosschaart is dat Givairo Read inmiddels speelgerechtigd is. De jonge back werd niet ingeschreven voor de competitiefase van de Champions League, maar behoort wél tot de drie spelers die zijn toegevoegd aan de selectie voor de knock-outfase van het toernooi.

Calvin Stengs trainde in eerste instantie apart van de groep, maar sloot op een later moment alsnog aan, zo schrijft Kranenburg bovendien. Dat geldt dan weer niet voor Gernot Trauner, die er tegen Sparta al niet bij was. Kranenburg schrijft dat het 'sowieso niet verwacht werd' dat de Oostenrijkse verdediger de heenwedstrijd tegen Milan zou gaan halen. Bosschaart kan daarnaast niet beschikken over de langer geblesseerden Justin Bijlow, Chris-Kévin Nadje en Jordan Lotomba. Winteraanwinsten Oussama Targhelline en Stéphano Carrillo werden door de Rotterdammers bovendien niet ingeschreven voor de Champions League, evenmin als de van een zware knieblessure herstelde Quilindschy Hartman.

