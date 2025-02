'RvC Feyenoord oppert om drievoudig landskampioen te benaderen als opvolger van Priske'

Feyenoord beëindigde begin deze week de samenwerking met Brian Priske en is momenteel druk op zoek naar een geschikte opvolger, maar de kans is ‘groot’ dat interim-trainer Pascal Bosschaart voorlopig langs de lijn zal blijven staan. Dat schrijft ESPN zaterdagmorgen althans. De afgelopen dagen zijn er al meerdere namen in verband gebracht met het hoofdtrainerschap in De Kuip, waaronder Erik ten Hag. De raad van commissarissen van Feyenoord zou ‘opperen’ om de voormalig trainer van onder meer Ajax en Manchester United in ieder geval te ‘benaderen’.

Ajax stelde Ten Hag begin 2018 aan als nieuwe hoofdtrainer, nadat het vlak voor de jaarwisseling afscheid had genomen van Marcel Keizer. Ten Hag beleefde een moeizame start in Amsterdam, maar loodste de recordkampioen uiteindelijk naar drie landstitels, twee KNVB-bekers en haalde in 2019 op een haar na de finale van de Champions League. Hij vertrok in de zomer van 2022 naar Manchester United. Zijn eerste seizoen in Engeland verliep hoopgevend, maar kreeg geen passend vervolg. Ten Hag werd in de herfst van vorig jaar ontslagen en zit sindsdien zonder club. Hij werd afgelopen week nog gelinkt aan een avontuur in de Verenigde Staten, maar wordt dus ook genoemd als mogelijke opvolger van Priske.

Ten Hag lijkt niet de belangrijkste kandidaat om Priske op te volgen. ESPN noemt de Tukker niet voor niets ‘een minder realistische suggestie’. Máár: “De eerste geluiden zijn dat er binnen de rvc in ieder geval geopperd wordt om de voormalig Manchester United-manager te benaderen. Dit onder het mom van niet geschoten, altijd mis”, zo klinkt het. Feyenoord-watcher Mikos Gouka liet zich van de week ook al uit over een eventuele samenwerking tussen de Rotterdammers en Ten Hag. De verslaggever van het Algemeen Dagblad heeft niet het idee dat de Tukker terug wil naar de Eredivisie. “Maar goed, ik had ook niet gedacht dat Slot destijds naar Feyenoord zou komen”, zo voegde hij er nog wel aan toe.

Van Bommel

Volgens Gouka wordt Mark van Bommel door de Vrienden van Feyenoord naar voren geschoven als opvolger van Priske. ESPN schrijft hetzelfde. “Vanuit aandeelhouder Vrienden van Feyenoord klinkt de roep om een andere naam: Van Bommel. Sinds de zomer zit de voormalig trainer van Royal Antwerp zonder club en als de voormalig middenvelder iets duidelijk heeft gemaakt bij de praatprogramma’s waar hij recentelijk is aangeschoven, is dat hij aan de slag wil”, zo klinkt het. Van Bommel was van de week nog aanwezig bij Ziggo Sport om het duel tussen Juventus en PSV in de tussenronde van de Champions League te analyseren. Hij werd uiteraard gevraagd naar de positie van hoofdtrainer in De Kuip en kwam met een duidelijk antwoord: “Als ze bellen, dan ga je erover nadenken. Eerder hoef je dat niet te doen. Dat is allemaal speculatie.”

‘Twijfels over Pusic’

Het zal moeten blijken of iedereen binnen Feyenoord in Van Bommel de geschikte kandidaat ziet om Priske te vervangen. Valentijn Driessen meldde maandag nog dat de oud-trainer van PSV, VfL Wolfsburg en Antwerp FC niet de voorkeur geniet bij de commissarissen. Volgens ESPN lijkt het ‘duidelijk’ dat binnen de rvc voorzitter Toon van Bodegom en Sjaak Troost een terugkeer van Marino Pusic wel zien zitten. Arne Slot nam Pusic in 2021 als assistent mee naar Rotterdam-Zuid. De voormalig hoofdtrainer kreeg veel complimenten voor zijn werk als rechterhand van Slot, alvorens in 2023 aan de slag te gaan bij Shakhtar Donetsk. Het is echter de vraag of zijn huidige werkgever bereid is om eventueel mee te werken aan een vertrek van Pusic, terwijl ook binnen de rvc van Feyenoord niet iedereen overtuigd is van diens rentree.

“Zo heeft Shakhtar Donetsk de hoofdfase van de Champions League niet weten te overleven, terwijl zijn ploeg binnenlands halverwege het seizoen al tien punten achter staat op eeuwige rivaal Dinamo Kiev. De enige andere ervaring die Pusic als hoofdtrainer op het hoogste niveau heeft opgedaan, is bij FC Twente in de KKD”, zo klinkt het.

