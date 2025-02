El Khayati noemt verrassende naam als opvolger van Priske: 'Ik zou het wel aandurven'

zou het wel aandurven met Danny Buijs als opvolger van Brian Priske bij Feyenoord. De oud-middenvelder van onder meer ADO Den Haag vindt dat de huidige trainer van Fortuna Sittard de voorkeur moet krijgen boven een buitenlandse trainer.

Priske werd eerder deze week vanwege 'zeer wisselvallige resultaten' en 'een gebrek aan chemie' ontslagen bij Feyenoord. In navolging van de Deense oefenmeester werden ook zijn assistenten Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg de laan uitgestuurd bij de Rotterdammers, die momenteel op een vijfde plaats in de Eredivisie staan.

Pascal Bosschaart is daags na het ontslag van Priske aangesteld als interim-trainer bij Feyenoord, maar hij beschikt niet over de juiste papieren. Daarom zal Dennis te Kloese binnen afzienbare tijd een permante opvolger voor de Deense oefenmeester moeten aanstellen.

El Khayati stelt dat Buijs een geschikte opvolger is voor Priske. "Ik zou het voor het nieuwe seizoen aandurven met hem. Die heeft een paar goede jaren achter de rug met Fortuna. Feyenoord is een totaal andere club, maar ik zou het eerder aandurven met een Nederlandse dan weer een buitenlandse trainer", aldus El Khayati bij FC Rijnmond.

Biseswar oppert Van Persie als Feyenoord-trainer

Diego Biseswar, die ook aan tafel zit bij FC Rijmond, vraagt zich vervolgens af of sc Heerenveen-trainer Robin van Persie geen geschikte optie. El Khayati ziet dat niet zitten. "Die zit nog in zijn eerste jaar", reageert hij. "Buijs heeft al vlieguren gemaakt. Hij heeft zich ontwikkeld, is kalmer dan hij eerst was. Dus ik zou het aandurven."

