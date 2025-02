Pascal Bosschaart laat zich uit over blessure van Quinten Timber

Het is nog niet bekend hoe lang Feyenoord-aanvoerder uit de roulatie is met zijn knieblessure, zo geeft interim-trainer Pascal Bosschaart aan op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met NAC Breda. De middenvelder viel midweeks in het Champions League-treffen met AC Milan (1-0 winst) uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure.

Timber moest zich tijdens het duel met AC Milan in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen vanwege een knieblessure. De aanvoerder van Feyenoord kwam na een hoge sprong lelijk terecht op zijn linkerbeen en greep meteen naar zijn knie. Hij speelde in eerste instantie nog wel door, maar vroeg een kwartier voor het einde alsnog om een wissel.

Bosschaart durft nog niet te zeggen hoeveel tijd zijn aanvoerder nodig heeft om te herstellen van de blessure. "Dat kan pas over een aantal dagen", vertelt de interim-trainer op de persconferentie. "Dat het er lelijk uit zag is wel duidelijk, dat hebben we kunnen zien, maar meer kan ik er nog niet over zeggen.”

Carrillo en Targhalline trainen mee bij Feyenoord

Wie er zeker niet bij zijn bij het avondje NAC in Breda zijn Justin Bijlow, Calvin Stengs, Jordan Lotomba en Chris Kévin-Nadje. Wel verwelkomde Bosschaart met Stéphano Carrillo en Oussama Targhalline deze week twee nieuwelingen op het veld. Het tweetal werd daags na de transferdeadline gepresenteerd als nieuwe aanwinsten van Feyenoord. Waar Jakub Moder, een andere winterse aanwinst, vrijwel direct zijn basisdebuut maakte, ligt dat met Carrillo en Targhalline niet direct in de lijn der verwachting.

"Carrillo is vrijdag voor het eerst op het trainingsveld geweest", aldus Bosschaart. "Het is nog lastig om daar een goed beeld van te schetsen voor jullie. Oussama is er al wat langer natuurlijk, dus daar hebben we al een wat beter beeld bij. Die jongens zijn er en is het mooi om twee opties erbij te hebben.”

