Scouts van Juventus zitten voor één iemand in De Kuip: ‘Volgende week zijn ze er weer’

Juventus zou al langere tijd een oogje hebben op Feyenoord-verdediger , aldus Calciomercato. Tijdens het Champions League-duel tegen AC Milan (1-0) van woensdagavond zaten scouts van De Oude Dame op de tribunes voor de Slowaak.

Feyenoord verraste in de Kuip door AC Milan met 1-0 te verslaan in de heenwedstrijd van de tussenronde van de Champions League. De Rotterdammers hielden de nul, mede dankzij sterk verdedigend werk van Hancko. Onder toeziend oog van Juventus-scouts wist hij zijn voormalig teamgenoot Santiago Giménez te beteugelen.

In de winterse transferperiode stond Hancko ook al op de radar van Juventus. Het was niet duidelijk of de interesse toen over een directe overstap ging, maar deze is in ieder geval niet verdwenen. Volgens Calciomercato zullen de scouts ook volgende week tijdens de terugwedstrijd in Milaan in het stadion zitten. Met de eventuele transfer zou een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid zijn.

Hancko speelde al eerder in de Serie A, bij Fiorentina, maar dat was geen groot succes. Hij speelde in het seizoen 2018/2019 slechts vijf wedstrijden voor de club uit Florence, waarna hij de overstap maakte naar Sparta Praag.

