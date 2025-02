Hancko wist precies hoe hij Giménez moest afstoppen: 'Daar houdt hij niet van'

onthult na de 1-0 zege van Feyenoord op AC Milan dat hij vooraf al precies wist hoe hij zijn voormalige teamgenoot af moest stoppen. De Mexicaan keerde anderhalve week na zijn vertrek uit Rotterdam-Zuid alweer terug in De Kuip, maar wist namens zijn nieuwe club geen indruk te maken en stond na afloop met lege handen.

Voor Giménez was het uiteraard een speciale avond. Na tweeënhalf jaar in het Feyenoord-shirt te hebben gespeeld stond hij plotseling tegenover de spelers met wie hij tot voor kort nog een kleedkamer deelde. De spits kreeg vooral te maken met centrale verdedigers Thomas Beelen en Hancko, maar die hielden hun vroegere teamgenoot keurig in bedwang. Een kleine tien minuten voor het laatste fluitsignaal zat het erop voor Giménez, die werd vervangen door Francesco Camarda. Rond de wedstrijd werd Giménez meermaals toegejuicht door Het Legioen, na afloop nam de Mexicaanse spits uitgebreid de tijd om met zijn voormalige ploeggenoten en stafleden, waaronder assistent-trainer John de Wolf, bij te praten en te knuffelen.

In gesprek met UEFA.com toont Hancko, die na het geblesseerd uitvallen van Quinten Timber de aanvoerdersband omgeschoven kreeg, zich vanzelfsprekend verheugd met het resultaat. "We hebben een fantastische wedstrijd gespeeld", meent de Slowaak. "We waren goed voorbereid en hebben het zowel aanvallend als verdedigend goed gedaan. We zetten goed druk en hielden ons aan het plan", aldus Hancko, die ook de steun van Het Legioen prijst. "De fans waren fantastisch. Nu zullen we consistent moeten zijn en volgende week hetzelfde moeten doen", blikt de verdediger alvast vooruit op de return, die volgende week dinsdag in San Siro op het programma staat.

Hancko gaat ook in op het snelle weerzien met Giménez. Het duo kwam allebei in de zomer van 2022 naar Rotterdam-Zuid en groeide al snel uit tot een belangrijke pijler onder de successen die sindsdien werden geboekt, waaronder de landstitel in hun debuutseizoen en de KNVB Beker in hun tweede jaar. De vele gezamenlijke uren op het trainingsveld kwamen woensdagavond van pas, legt Hancko uit: "Ik heb hem kort gedekt, omdat ik weet dat hij daar niet van houdt. Ik heb goed samen kunnen werken met onze andere centrale verdediger (Beelen, red.), samen hebben we alles gelukkig kunnen tegenhouden."

