Bosschaart onthult zijn 'ultieme droom' en heeft duidelijke boodschap voor Feyenoord

Voor Pascal Bosschaart is het de 'ultieme droom' om ooit hoofdtrainer van Feyenoord te worden, zo zegt de interim-trainer van de Rotterdammers donderdag tegenover 3FM. Onder leiding van de 44-jarige oud-speler van de club werd AC Milan woensdagavond in de Champions League op knappe wijze met 1-0 verslagen, maar Bosschaart zet de knop alweer razendsnel om naar komende zaterdag, als het uitduel bij NAC Breda in de Eredivisie op het programma staat.

Het was een chaotische week voor Feyenoord, maar zeker ook voor Bosschaart zelf. Maandag bereidde hij nog de training van zijn eigen team Feyenoord Onder 21 voor, maar later op de avond werd duidelijk dat Brian Priske de laan uit werd gestuurd en dat Bosschaart tijdelijk voor de groep zou komen te staan. In afwachting van een definitieve opvolger staat de voormalig verdediger, die nog niet over het hoogste trainersdiploma beschikt, voor de taak om Feyenoord door een belangrijke fase heen te loodsen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen looft trainerstrio Feyenoord: 'Paste als een fijne oude regenjas in een kletsnatte Kuip'

De interim-periode van Bosschaart begon in ieder geval voortvarend, met de knappe zege op Milan tot gevolg. De trainer zegt zelf geen druk te ervaren: "Als je weet wat voor selectie het is, ze kunnen allemaal hartstikke goed voetballen. Dat hebben ze eerder al laten zien. Je moet als trainer de boel enthousiasmeren en op één lijn krijgen. Dat heb ik geprobeerd in anderhalve dag voor elkaar te krijgen." 3FM-dj Jamie Reuter vraagt Bosschaart vervolgens of hij niet langer zou willen aanblijven, maar de trainer legt uit dat dat geen optie is: "Ik heb de vereiste papieren nog niet, dus ik heb maar een aantal maanden om te vervangen. Het is wel een ultieme droom, om als klein jochie vanuit Rotterdam een keer de hoofdtrainer van Feyenoord te mogen zijn."

Bosschaart richt vizier op NAC: 'Als je dan op je klote krijgt...'

Lang stilstaan bij het Champions League-succes wil Bosschaart echter niet. Onder zijn voorganger wisselde Feyenoord uitstekende Europese prestaties af met teleurstellende resultaten in de competitie, daar wil de interim-trainer uiteraard zo snel mogelijk vanaf. "Het is een fantastische prestatie, maar de continuïteit is niet goed", zegt Bosschaart. "Dan spelen we NAC zaterdag, als je dan op je klote krijgt is deze prestatie niks waard. Ik wil de continuïteit erin brengen, van daaruit verder bouwen en hopelijk een hele mooie selectie achterlaten voor de nieuwe trainer."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Giovanni van Bronckhorst reageert zeer stellig als hij wordt gevraagd naar Feyenoord

Feyenoord hoeft Giovanni van Bronckhorst niet te bellen in de zoektocht naar een opvolger van Brian Priske.