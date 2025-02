Driessen looft trainerstrio Feyenoord: 'Paste als een fijne oude regenjas in een kletsnatte Kuip'

Valentijn Driessen is lyrisch over de manier waarop Feyenoord met 'het nieuwe ongediplomeerde driemanschap' Pascal Bosschaart, Etienne Reijnen en John de Wolf AC Milan bestreed. In de ogen van de chef voetbal van De Telegraaf gebeurde dit volgens de 'Slot-stijl'.

"Vraagtekens werden er gezet bij de timing van Feyenoord om hoofdtrainer Brian Priske en zijn Deense en Zweedse assistent de deur te wijzen", steekt Driessen van wal in zijn analyse voor De Telegraaf. Feyenoord had bijvoorbeeld de kans om na de bekernederlaag tegen PSV afscheid te nemen van de Deen, maar deed dit twee dagen voor de Champions League-ontmoeting met AC Milan. "Het is achteraf een koe in de kont kijken, maar het drastische besluit van directeur Dennis te Kloese had de selectie van Feyenoord zodanig op scherp gezet dat er sprake was van een metamorfose", klinkt het.

Volgens Driessen heeft Feyenoord zich in de eerste helft tegen AC Milan heel ander gepresenteerd dan in de laatste thuiswedstrijd in de Champions League tegen Bayern München. "Priske had de boel achterin tegen de Duitsers volledig gebarricadeerd en zag zijn aanvallers een ongekend rendement scoren in de omschakeling met een sensationele en onverwachte triomf tot gevolg. De Deen redde er tijdelijk zijn hachie mee", weet Driessen.

"Echter, de intentie waarop het nieuwe ongediplomeerde driemanschap Pascal Bosschaart, Etienne Reijnen en John de Wolf de spelers op de Italianen afstuurde, volgens de Slot-stijl, paste de Feyenoorders als een fijne oude regenjas in een kletsnatte Kuip. Al lekte deze in de tweede helft door", plaatst Driessen toch nog een kritische noot.

Krappe zege niet voldoende om te overleven voor Feyenoord

Driessen is zich ervan bewust dat de huidige nummer 7 van Italië niet te vergelijken valt met de koploper van de Duitse Bundesliga. "Maar geen enkele Feyenoorder zou na het vertrek van Santiago Gimenez - hij speelde bij zijn terugkeer 82 minuten de onzichtbare man - een basisplaats krijgen bij de Italianen."

"Al solliciteerde doelpuntenmaker Igor Paixao de eerste helft zeker naar een transfer. Maar na rust was het vooral overleven. Dat lukte met een uitblinkende Timon Wellenreuther als vervanger van Justin Bijlow, die juist tegen Bayern onpasseerbaar was. Maar de 1-0 lijkt te weinig om de return te overleven", besluit Driessen.

