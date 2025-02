Lofzang voor Feyenoord na zege op AC Milan, Rotterdammers gewaarschuwd voor 'heet avondje' in San Siro

De knappe zege van Feyenoord op AC Milan (1-0) is ook in de Nederlandse ochtendkranten onderwerp van gesprek. De Rotterdamse ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart wordt bedolven onder de loftuitingen, al wordt er ook gewaarschuwd voor de return van volgende week in Italië.

Zo stelt het Algemeen Dagblad dat Feyenoord ondanks de geringe zege op AC Milan een 'heet avondje' staat te wachten in San Siro. "Feyenoord liet in de eigen Kuip zien dat het in Europa tot veel in staat is. Ook AC Milan kent inmiddels de kracht van de Rotterdammers", schrijft Mikos Gouka.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord zal ook in de return het beste in zichzelf naar boven moeten toveren, zo klinkt het, om AC Milan 'te elimineren' in de tussenronde van de Champions League. "Maar op weg naar een eventuele kwartfinale gaven de Rotterdammers in de eigen Kuip wel een visitekaartje af. Een signaal dat de wisselvallige ploeg soms in staat is om de moeilijkste opdrachten met succes uit te voeren."

LEES OOK: Read straalt na Champions League-debuut: 'Ik was verbaasd over mezelf'

Daarbij wordt er door de krant verwezen naar de Europese successen die Feyenoord dit seizoen al haalde tegen Girona, Benfica, Manchester City, Sparta Praag en Bayern München. "AC Milan voelde aan den lijve dat Feyenoord kan verrassen. De opdracht is nu om uit de escaperoom van San Siro te ontsnappen", luidt de conclusie.

Igor Paixão meer waard geworden, Timon Wellenreuther vergeleken met Rico Verhoeven

In De Telegraaf is er speciale aandacht voor twee spelers in het bijzonder: Igor Paixão en Timon Wellenreuther. De Braziliaanse vleugelaanvaller, verantwoordelijk voor de enige treffer in De Kuip, heeft AC Milan 'geveld' volgens de krant. "De Zuid-Amerikaan is met zijn optreden misschien wel tien miljoen euro meer waard geworden, want als ze in Italië 35 miljoen kunnen betalen voor Santiago Giménez, moet Paixão dat ook kunnen opleveren", stelt Marcel van der Kraan.

Wellenreuther groeide volgens de krant 'voor het eerst sinds maanden weer uit tot een doelman die punten pakt voor zijn ploeg'. "Daarvoor moest hij wel bijna drie keer per brancard afgevoerd naar het Erasmus MC, maar alle keren lapte de medische staf hem weer op. De Duitse doelman had wat weg van Rico Verhoeven", schrijft de krant. "Die in grote gevechten soms klappen krijgt, maar dan altijd weer opstaat en als winnaar uit de strijd komt."

LEES OOK: Gianluca Di Marzio trekt na Feyenoord - AC Milan een duidelijke conclusie over Santiago Giménez

AC Milan nu echt gewaarschuwd voor wilskracht van Feyenoord

De conclusie van De Volkskrant na de knappe zege van Feyenoord is duidelijk: AC Milan is met 'daadkrachtig spel' opzijgezet in De Kuip. "Het mag intern stormen, maar Feyenoord voegde toch weer een fraaie wedstrijd aan het kabinet toe van topwedstrijden in de Champions League", schrijft Bart Vlietstra.

"Geestdrift won van hautain gedrag. Straatspelers van vedetten. Groepsdenken van individualiteit. Een coach met een handvol wedstrijden ervaring bij Cambuur van een tweevoudig winnaar van de titel in Portugal", doelt de journalist onder meer op de ontmoeting tussen interim-trainer Bosschaart en AC Milan-trainer Sergio Conceiçao.

LEES OOK: Italiaanse media kiezen één slachtoffer en zien twee sterren bij Feyenoord

"Feyenoord gebruikt het allerhoogste podium dit seizoen om het beste voetbal te laten zien. Alsof de spelers zich verplicht voelen waar te bieden voor de dure entreekaartjes", wordt er vervolgd. "Geen Feyenoordspeler stelde teleur. Linksback Gijs Smal gaf heerlijke crosspasses, Anis Hadj-Moussa kapte Theo Hernandez dol, de jonge Givairo Read achter hem deed vrolijk mee."

Volgens de krant staat Feyenoord, gezien de geringe marge, nog wel een zware dobber te wachten in Italië. "Milan zal vermoedelijk de gashendel veel verder opendraaien in het eigen San Siro, gewaarschuwd als het nu echt zal zijn voor de wilskracht van Feyenoord in de Champions League", klinkt het tot besluit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Santiago Giménez toont gigantisch veel respect voor Feyenoord: 'Is zijn oude club nog niet vergeten'

Een mooi gebaar van Santiago Giménez, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en AC Milan.