'Feyenoord en Juventus akkoord over Hancko: nog één cruciaal detail onzeker'

Feyenoord heeft volgens het Italiaanse Tuttosport een akkoord bereikt met Juventus over de transfer van verdediger . De Italiaanse grootmacht zal volgens het medium 25 miljoen euro gaan betalen om de Slowaakse stopper over te nemen. De vraag is alleen nog: gebeurt dat deze winter al, of pas in de zomerse transferperiode?

Hancko is bezig aan zijn derde seizoen in Rotterdam-Zuid en staat er internationaal meer dan goed op. De 27-jarige verdediger werd afgelopen zomer al veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Atlético Madrid, maar zag die transfer er uiteindelijk niet van komen. Deze winter werd duidelijk dat vooral Juventus voor Hancko in de markt is. Vorige week werd al melding gemaakt van een persoonlijk akkoord tussen club en speler, maar was nog maar de vraag of Feyenoord er met De Oude Dame uit zou komen over de te betalen transfersom.

Dat is volgens Tuttosport nu dus het geval. "Er ligt een overeenstemming voor de speler voor een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen." De vraag is alleen wannéér Hancko de overstap gaat maken. "Juventus wil hem meteen hebben, maar Feyenoord is bereid hem in juni te verkopen", weet het medium.

Juventus-verdediger Andrea Cambiaso wordt tegelijkertijd volop gelinkt aan een overstap naar Manchester City. Mocht die transfer daadwerkelijk deze winter plaatsvinden, dan zou Juve zelfs bereid zijn het bod op Hancko op te hogen naar 30 miljoen, om Feyenoord te bewegen nú al afscheid van de Slowaak te nemen. Blijken de Rotterdammers ook daarmee niet te vermurwen te zijn, dan zou de club doorschakelen en zich op huurbasis willen versterken met Jean-Clair Todibo (West Ham United) of Llyod Kelly (Newcastle United). Hancko zou dan komende zomer alsnog de overstap naar Turijn moeten gaan maken.

Volgens Hans Kraay junior breekt het vertrek van vooral één speler Feyenoord dit seizoen op.