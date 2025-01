'Engelse grootmachten melden zich in de race om Dávid Hancko'

Chelsea en Tottenham Hotspur zijn geïnteresseerd in Feyenoord-verdediger , meldt het Engelse medium CaughtOffside. Beide clubs uit Londen zouden in de Slowaak in Rotterdamse dienst een welkome versterking zien voor de achterhoede.

Feyenoord haalde de inmiddels 27-jarige Hancko in de zomer van 2022 naar Rotterdam als vervanger van Marcos Senesi. Bij de Stadionclub ontpopte de Slowaaks international zich al snel tot een onmisbare kracht. Hancko stond sinds zijn debuut op 27 augustus 2022 in 119 wedstrijden op rij in de basis bij Feyenoord. Aan de reeks kwam bij het bekerduel met Rijnsburgse Boys een einde.

De prestaties van Hancko zijn in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Atlético Madrid hoopte de centrale verdediger afgelopen zomer al in te lijven, terwijl Juventus ook meermaals een poging waagde. Nu hebben ook Chelsea en Tottenham Hotspur zich bij het rijtje geïnteresseerden voor Hancko gevoegd.

Feyenoord is niet voornemens om Hancko al in de winterstop te laten gaan, waarmee een zomerse overgang waarschijnlijk is. CaughtOffside schrijft dat de Rotterdammers een vraagprijs van zo'n vijftig miljoen euro hanteren voor Hancko, die nog een contract heeft tot de zomer van 2028.

Juventus en Atlético houden situatie Hancko in de gaten

Zowel Tottenham als Chelsea zouden informatie hebben opgevraagd bij Feyenoord over de beschikbaarheid van de speler. Juventus en Atlético Madrid houden de situatie van de linkspoot ook nog steeds in de gaten. CaughtOffside stelt wel dat de gesprekken van Juventus over Hancko zich in 'een vergevorderd stadium bevinden'. Het is dus zeer aannemelijk dat Italië de volgende bestemming wordt van de Slowaak.

